HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Baskılara rağmen partimiz, kayyumların olduğu her yerde en güçlü oranla seçimi sonuçlandıracak, almayı hedeflediği tüm yerleri tek tek almayı başaracak. Batıda da dengeleri sarsacağız." dedi.

Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 103 gündür açlık grevinde olduğunu belirtti.

Yargı alanında düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini belirten Kurtalan, Türkiye'de en sorunlu alanın yargı olduğunu savundu.

Kurtulan, "Düzenlemede, hakim ve savcı adayları için daha önce KHK ile kaldırılan 70 sınav barajının ve sözlü mülakatın yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Demek ki AKP'nin bu alanda kadrolaşma ihtiyacı tamamlanmış durumdadır." dedi.

Fatma Kurtulan, TBMM Genel Kurulunda bu hafta Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de görüşülmesinin öngörüldüğünü ifade ederek, teklifle yapılan değişiklikleri anlattı.