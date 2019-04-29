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HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

"Seçimler biteli bir ay oldu ama Meclis bir türlü açılamıyor ve bir türlü bu ülkenin temel sorunlarını çözme iradesini gösteremiyor"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Seçimler biteli bir ay oldu ama Meclis bir türlü açılamıyor ve bir türlü bu ülkenin temel sorunlarını çözme iradesini gösteremiyor." dedi.

Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, açlık grevlerinin vahim bir boyuta ulaştığını söyledi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 173 gündür açlık grevinde olduğunu belirten Kurtulan, "Her ne kadar Meclis Başkanı açlık grevlerini 'anlamsız' bulsa da bu Meclisin Leyla Güven ile birlikte üç milletvekili daha açlık grevindedir. Dersim Dağ 57 gündür, Tayyip Temel ve Murat Sarısaç arkadaşlarımız 53 gündür açlık grevindeler." diye konuştu.

Açlık grevlerinin Leyla Güven ile sınırlı kalmadığını, şu anda yaklaşık 92 cezaevinde üç bin kişinin açlık grevinde olduğunu vurgulayan Kurtulan, "Bugün 15 tutuklu yarından itibaren ölüm orucuna gireceklerini duyurdular. Tutukluların, Leyla Güven'in istediği yeni bir yasal düzenleme değil. Mevcut olan yasanın hayata geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Tutukluların hepsinin sahip olduğu bu haktan Abdullah Öcalan'ın da yararlanmasını talep ediyor. Bir avukat göndermek bu kadar zor mu? Bunu bir an önce yapmak lazım. Ölüm oruçları çok kısa sürede ne yazık ki sonuçları acı ile biter." ifadesini kullandı.

TBMM'nin yerel seçimler sonrasında çalışmalarına başlamamasını eleştiren Kurtulan, "Tek adam rejimiyle aslına işlevini önemli ölçüde yitirdiğini söylediğimiz Meclisin artık gündemi nedir, ne zaman açılacak kimse bunu tartışır durumda değil. Bir türlü açamadık. Seçimler biteli bir ay oldu ama Meclis bir türlü açılamıyor ve bir türlü bu ülkenin temel sorunlarını çözme iradesini gösteremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulan, Meclisin açılması gerektiğini belirterek, "Ölüm oruçlarının başladığı, ülkemizin derin sorunlar içerisinde boğulduğu bir dönemde Meclis kapalı olmamalı. Meclis açılmalı, normal süreç başlamalı ve öncelikli ülkemizin istikrarı, geleceği, barışı ve adaletine katkı sunacak düzenlemeleri hep birlikte çıkaralım. Meclis'in bu sürece müdahale etmek gibi bir sorumluluğu var. " dedi.

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