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HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

"Yargı paketinin görüşmelerine yarın devam edilecek. HDP, komisyon ve Genel Kurul aşamasında da bunun bir kamuflaj, makyaj olduğunu, çürümüş yargı sistemine derman olmayacağını söyledi ve söylemeye devam edecek"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Yargı paketinin görüşmelerine yarın devam edilecek. HDP, komisyon ve Genel Kurul aşamasında da bunun bir kamuflaj, makyaj olduğunu, çürümüş yargı sistemine derman olmayacağını söyledi ve söylemeye devam edecek." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın partilerinin kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, buna ilişkin İstanbul'da yapmak istedikleri toplantının yasaklanmasını kınadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "savaş" olarak nitelendiren Kurtulan, "Adını ne koyarsanız koyun HDP, başka bir toprağın bütünlüğüne müdahale etmeyi savaş ve işgal olarak görür. Bu süreç başladığından beri Nusaybin'de 12, Akçakale ve Suruç'ta 2, Ceylanpınar'da bir kişi yaşamını yitirdi. Mühimmatın, bombaların nereden geldiği hala bilinmiyor." diye konuştu.

Fatma Kurtulan, HDP'li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında bir parti heyetinin Nusaybin'de incelemelerde bulunmak istediğini, ancak bunun engellendiğini ifade etti.

"Yargı reformu paketinin" görüşmelerine TBMM Genel Kurulu'nda yarın devam edileceğini anımsatan Kurtulan, "HDP, komisyon ve Genel Kurul aşamasında da bunun bir kamuflaj, makyaj olduğunu, çürümüş yargı sistemine derman olmayacağını söyledi ve söylemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun, "Suriye ordusunun Münbiç'e girdiği söyleniyor. Suriye ordusu ile TSK karşı karşıya gelebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Kurtulan, "O topraklarda Türkiye'nin hiç kimse ile karşı karşıya gelmemesi lazım. Suriye ordusunun oraya gitmesinde, tüm orada yaşayanların ortak açıklamalarına bakıldığında bir genel konsensüsün yaşandığı görülüyor. Türkiye olarak bize düşen, Suriye, Suriyelilerindir deyip ona saygı duymaktır." diye konuştu.

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Barış Pınarı Harekatı Fatma Kurtulan Yargı reformu paketi

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