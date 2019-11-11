HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "AKP'nin kayyumlar politikası var. Seçimde istediği sonucu çıkaramayınca kayyum, darbe mantığı ile belediyeleri yönetme yolunu deniyor." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçesinin görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanması ve sivil toplum örgütlerinin görüşmelere katılmasına ilişkin taleplerinin ise reddedildiğini belirtti.

Vatandaşların büyük bir çoğunluğunun yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşadığını ifade eden Kurtulan, geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını kaydetti. Son dönemde gündeme gelen intihar olaylarına değinen Kurtulan, bunun "Türkiye'nin içinde bulunduğu utanç tablosu" olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, yeni vergilere ilişkin kanun teklifinin görüşüleceğini ifade eden Kurtulan, "Bu teklifte, işletmelere yeni vergiler getiriliyor gibi görünse de aslında yurttaşların yükünü arttırdığını şimdiden görmek mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.