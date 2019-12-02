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HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 12:22 | Son Güncelleme

"Asgari ücretin, halka yansıyan fiyat artışına göre yapılması gerekir. Emekçilerin temsilcilerinin vereceği zam oranının dikkate alınmasını istiyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu durumun iyi analiz edilerek asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Emekçilerin temsilcilerinin vereceği zam oranının dikkate alınmasını istiyoruz." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde parti olarak yapıcı bir muhalefet ortaya koyduklarını belirtti.

Bütçenin halkın bütçesi olması yönünde yoğun bir çaba gösterdiklerini ancak çabalarına rağmen teklifin tek bir virgülünün bile değişmediğini söyleyen Kurtulan, "Parti olarak halkın refahını düşünen, kadınları, gençleri, yoksulu düşünen bütçenin oluşması yönünde şerhimizi koyacağız." diye konuştu.

Kurtulan, 2020 yılı bütçesinin daha çok savunma ve güvenlik tedbirlerine ayrıldığını savundu.

2020 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün toplanacağını anımsatan Kurtulan, ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu durumun iyi analiz edilerek bu ücretin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Kurtulan, "Asgari ücretin, halka yansıyan fiyat artışına göre yapılması gerekir. Emekçilerin temsilcilerinin vereceği zam oranının dikkate alınmasını istiyoruz." dedi.

Gazetecilerin sorunlarını da yanıtlayan Kurtulan, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz'dan bu yana 685 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini kaydetti.

Partisine mensup 24 belediye başkanının görevden alınarak yerlerine kayyum atandığını dile getiren Kurtulan, kayyum atamalarına ilişkin henüz bir gelişmenin bulunmadığını da belirtti.

Bakırköy cezaevinde kadınlara şiddet uygulandığını öne süren Kurtulan, bu konuda sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek tepkilerini aktaracaklarını ifade etti.

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asgari ücret HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan

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