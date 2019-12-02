HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu durumun iyi analiz edilerek asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Emekçilerin temsilcilerinin vereceği zam oranının dikkate alınmasını istiyoruz." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde parti olarak yapıcı bir muhalefet ortaya koyduklarını belirtti.

Bütçenin halkın bütçesi olması yönünde yoğun bir çaba gösterdiklerini ancak çabalarına rağmen teklifin tek bir virgülünün bile değişmediğini söyleyen Kurtulan, "Parti olarak halkın refahını düşünen, kadınları, gençleri, yoksulu düşünen bütçenin oluşması yönünde şerhimizi koyacağız." diye konuştu.

Kurtulan, 2020 yılı bütçesinin daha çok savunma ve güvenlik tedbirlerine ayrıldığını savundu.

2020 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün toplanacağını anımsatan Kurtulan, ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu durumun iyi analiz edilerek bu ücretin belirlenmesi gerektiğini söyledi.