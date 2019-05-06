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HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

"Cumhur İttifakı'nın sözcüleri olarak YSK üzerindeki tehditlerinizi ve baskılarınızı sona erdirin"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Cumhur İttifakı'nın sözcüleri olarak, YSK üzerindeki tehditlerinizi ve baskılarınızı sona erdirin." dedi.

Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen hala İstanbul seçimlerinin sonuçlarının resmileşmediğine dikkati çekti.

İstanbul'daki itiraz hakkının, hukuksuzluk yaratmak için bir itiraz haline geldiğini savunan Oluç, şu ifadeleri kullandı:

"İtiraz edilen bütün maddeler boş çıkmıştır. Bütün bu gerçeklik ortada olmasına rağmen büyük bir pişkinlik ile kimi insanlar çıkıp aslında İstanbul'daki seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek YSK üzerinde siyasi bir baskı kurmaktadırlar.

Bunların başında Cumhurbaşkanı sıfatı ile Recep Tayyip Erdoğan gelmektedir. Bir partinin genel başkanıdır. 'Vatandaşım bana diyor ki (Başkan bu seçim yenilenmeli.)' diyor. Sen hangi vatandaşın Cumhurbaşkanısın? Yani sana oy vermiş olanların cumhurbaşkanı olduğunu söylüyorsun. Hakkınız olmayan bir seçimi almak için demokratik itiraz hakkını suistimal ediyorsunuz. İstanbul seçiminin meşruiyetini tartışan herkes için söylüyoruz; bu tartışma çok açık bir şekilde aynı zamanda 24 Haziran, 16 Nisan referandum sonuçlarının tartışılması demektir. Bugün var olan sistemin meşruiyetinin tartışılması demektir."

YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin bugün toplanacağını ve son değerlendirmelerini yaparak bir sonuca varacağını belirten Oluç, "Cumhur İttifakı'nın sözcüleri olarak, YSK üzerindeki tehditlerinizi ve baskılarınızı sona erdirin. Bu yaptığınız açıkça İstanbul halkının iradesini yok saymaktır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
HAKKI SARUHAN OLUÇ HDP yerel seçimler YSK

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