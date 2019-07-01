HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Toplumun demokratik, sivil, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anayasaya ihtiyacı var." dedi. Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa konusunda çeşitli tartışmaların olduğunu ve bazı görüşlerin ifade edildiğini belirterek, HDP'nin yeni anayasa konusundaki tutumunu 23 Haziran seçimlerinden önce dile getirdiğini, bu konudaki tartışmaların adım adım geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Yürürlükteki Anayasa'nın 1980 askeri darbesinden kalma olduğunu anımsatan Oluç, "Toplumun demokratik, sivil, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anayasaya ihtiyacı var. Anayasa adeta bir yamalı bohçaya dönmüş vaziyettedir. 24 Haziran 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında çeşitli uygulamalar yapılmaya başlandı. Dün itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili, 'bir revizyon ihtiyacı varsa yapılır' dedi. Konuyu revizyon gibi bir kelimeye sıkıştırmak çok doğru olmaz. Köklü bir değişikliğe ihtiyaç vardır." diye konuştu. Oluç, son bir yılda çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kanunların karşılaştırmasını yaparak, "Kuvvetler ayrılığı kalmamıştır. Bunun sonucunda Türkiye, bir tür kararnameler ile yönetilen parti devleti haline gelmiştir. Basında, AKP'den çeşitli milletvekilleri ya da parti yöneticilerinin, bu sistemde cumhurbaşkanı ve bakanlara ulaşamadıklarına yönelik eleştiri getirdiklerini okuyoruz. Gücün, iktidarın tek kişide toplanması, mutlak iktidar amacı vardı. Bu istendiği için bu sistem kuruldu. Zaten ulaşmayın, etkisiz kalın diye bu sistem kuruldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ekonomide kriz çok açık ortada" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirken ikinci hedefin ise hızlı büyüme ve ekonomide başarı hamlesini gerçekleştirmek olarak ifade edildiğini anlatan Oluç, bunun da olmadığını ve ekonominin krizde olduğunu, dış borç ile işsizliğin rekor kırdığını, enflasyonun yüzde 20'lere ulaştığını söyledi. Ekonomide krizin çok açık ortada olduğunu savunan Oluç, şöyle devam etti: "Ülke ve toplum boğazına kadar dış borca batmış vaziyettedir. Bu ekonomi politikanızla gelecek kuşakları borçlandırıyorsunuz. Türkiye daha önce dış borç sorunları yaşadı ama böyle bir borçluluk seviyesi görülmedi. Bütün bunlar yaşanırken hayal dünyasında dolaşan bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Merkez Bankasının karının Hazineye aktarılmasını nisan ayını beklemeden ocak ayında gerçekleştirmek üzere bir düzenleme yapıldı. Bunu alarak seçim öncesi rahatlamayı umdular. Şimdi de Merkez Bankasının yedek akçelerinin, bütçe açığını düşürmek amacıyla Hazineye aktarılması adımları atılıyor. Bunun para basmaktan hiçbir farkı yoktur."