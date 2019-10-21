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HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

"(Bazı belediyeler kayyum atanması) İktidar, 31 Mart'ta sandıkta kazanamadığını baskı, zor, hile yolu ve hukuk dışı adımlarla elde etmeye çalışıyor"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "İktidar, 31 Mart'ta sandıkta kazanamadığını baskı, zor, hile yolu ve hukuk dışı adımlarla elde etmeye çalışıyor." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'li belediyelere kayyum atamalarının istikrarlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Kayyum atamalarının, "HDP'den ve Kürt halkından intikam alma operasyonu" olduğunu ileri süren Oluç, "İktidar, 31 Mart'ta sandıkta kazanamadığını baskı, zor, hile yolu ve hukuk dışı adımlarla elde etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Diyarbakır, Mardin, Van, Hakkari, Kulp, Karayazı, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atanmasını eleştiren Oluç, Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile bazı belediye başkanlarının bugün gözaltına alındığını anımsattı.

HDP milletvekillerinin yapmak istedikleri basın açıklamalarının engellendiğini öne süren ve buna ilişkin bazı fotoğrafları basın mensuplarına gösteren Oluç, "Kalkanların ve polis ordusunun arasında bizim 4 milletvekilimiz duruyor. Neredeyse milletvekili başına 15 tane polis. Milletvekillerimiz ne yapmak istiyor? Açıklama yapmak istiyorlar. Bunun gibi onlarca örneği her gün size sunabiliriz. Bu iktidar, insanların fikirlerini açıklamasından korkuyor." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na değinen Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için tek olumlu şey şimdilik bu adımların durdurulmuş olmasıdır. Umuyoruz bu adımların durdurulması kalıcı olur. Başından beri bu savaş ve çatışma siyasetine karşı çıktık ve karşı çıkmaya da devam edeceğiz. Bu nedenle ağır baskılar yaşıyoruz. Bütün bu baskılara ve zulme rağmen bu konudaki tutumumuzdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Çünkü, bu ülkenin savaş ve çatışmayla çözeceği hiçbir sorunu yoktur. Bu ülke sorunlarını savaşla ve çatışmayla değil barışla, konuşarak diyalog ve müzakere ile çözmek durumundadır. Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda demografik bir değişim yaratma planınızdan mutlaka vazgeçmeniz gerekiyor. Demografik yapı değişimi uluslararası alanda suçtur."

Basın mensuplarının, "Yarın Rusya'da bir görüşme olacak. Geri çekilmede de yarın son gün. Rusya görüşmesinden nasıl bir sonuç çıkabilir?" sorusu üzerine Oluç, "Ateşkes, çatışmaların durması açısından baktığımızda yarın son gün olmamalı, bu durum devam etmelidir. Meselelerin, konuşarak, diyalog ve diplomasi ile müzakere masasında çözümü için adımlar atılmalıdır." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
HAKKI SARUHAN OLUÇ kayyum

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