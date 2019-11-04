HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bazı belediyelere kayyum görevlendirmenin kabul edecekleri bir şey olmadığını ve buna karşı mücadeleden bir an bile geri durmayacaklarını söyledi. Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin yüzde 70,45 oy oranıyla kazandığı Kızıltepe Belediyesine bugün kayyum görevlendirildiğini anımsattı. HDP'nin 15 belediyesine kayyum görevlendirildiğine dikkati çeken Oluç, "Bu iktidar irade, oy, emek hırsızıdır. Halk iradesini, sandık hukuku ve adaletini yok saymaktadır. Bu nedenle iktidar hırsızdır. Bu iktidar, muhafazakar sağ partilerin, sandık ve millet iradesi geleneğini yıkmıştır. Artık muhafazakar sağın bir sandık iradesi kararlılığı, ilkesi kesinlikle yoktur." diye konuştu. Oluç, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yanı sıra bazı yerlerde belediye meclis üyelerinin de görevden uzaklaştırıldığını belirterek, "Biz, 'Kürt düşmanısınız' dediğimizde itiraz ediyorlar ama Kürt düşmanlığı işte budur. Adeta sömürge valileri ve kaymakamları atanmaktadır. Bu kesinlikle kabul edeceğimiz bir şey değil ve buna karşı mücadeleden bir an bile geri durmayacağız." dedi.

AK Parti'nin, kaybettiği bütün belediyelerde "nasıl olur da yönettirmem" arayışını sürdürdüğünü öne süren Oluç, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz hafta İstanbul Boğaziçi üzerinde bu tartışmalar sürdü. Bir tür gölge belediyeler yaratmaya çalışıyorlar. Hedef, daha önce büyükşehir belediyelerine verilmiş olan yerel yönetim yetkilerini tekrar merkeze yani saraya almaktır. İstanbul Boğaziçi'nde rant çok büyük. Kaybettiklerini yeniden elde edebilmek, yolsuzluğu yeniden başlatabilmek için bu adımları atmaya çalışıyorlar. Bir kez daha muhalefeti uyarıyoruz; bizim belediyelerimize kayyum atanıyor, sesinizi çıkarmıyorsunuz, olağanmış gibi düşünüyorsunuz ve davranıyorsunuz. Bu olağan değildir. Kayyum rejimi kurumsallaştırılmış oluyor. Eğer buna sesinizi daha fazla çıkarmazsanız, itirazını daha köklü olarak yükseltmezseniz yarın sizin elinizdeki büyükşehir belediyelerinin yetkilerini kısarken kılınızı kıpırdatamazsınız. Muhalefet partilerine bir kez daha, 'sesinizi yükseltin, kayyumlar karşısında suskunluğunuza son verin ve bu durumu kabullenmeyin' diyoruz."

Yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin tamamlandığını ve Genel Kurul gündemine geleceğini anımsatan Oluç, "Türkiye'de vergi konusu çok ciddi bir reform ihtiyacını içinde barındırmaktadır ama getirilen teklif kesinlikle böyle bir anlayışta değildir." görüşünü savundu. Hakkı Saruhan Oluç, basın mensuplarının, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın bazı açıklamalarını anımsatması üzerine, şunları söyledi: "Fetullahçı yapılanmanın büyümesini, devletin bütün kademelerinde kadrolaşmalarını sağladılar. Ne istedilerse onların hepsini verdiler. Bu kendi lafları, biz hep uyardık ama dinlemediler. Onlar çok büyük ölçede yıllarca iç içe çalıştılar. Nasıl oluyormuş da sadece prestij meselesiymiş oraya (Pensilvanya) gitmek? O prestijin devamı var. Oradan edinilen rant, koltuklar, zenginlikler var. 'FETÖ'cü örgütlenmenin siyasi ayağı yoktur' demek açıkça yalan söylemektir. Her yerde bulacaksınız ama bir tek siyasi ayağı olmayacak. Bülent Arıç böyle zaman zaman şaka dolu laflar ediyor, ciddiye alınacak bir şeyi yok. Bülent Arınç, siyasi ayağa bakmak, bulmak istiyorsa önce aynaya, sonra çevresine bakacak. Yakın çevresinde ve aynada kimleri görüyorsa FETÖ'nün siyasi ayağının onlar olduğunu bilecek. Biz biliyoruz."