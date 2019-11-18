HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Kayyum atama politikası planlı ve adım adım gerçekleştirilen bir süreçtir. Kayyum ataması, aslında bir atanmışlar rejimi oluşturmanın adımlarıdır." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'li bazı belediyelere yönelik kayyum görevlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, şu ana kadar üç büyükşehir, bir il, 19 ilçe ve bir de belde belediyesi olmak üzere toplam 24 belediye başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

Oluç, bugüne kadar 36 "belediye eş başkanının" gözaltına alındığını, bunlardan 14'ünün tutuklandığını ifade ederek, "Kayyum atama politikası planlı ve adım adım gerçekleştirilen bir süreçtir. Kayyum ataması, aslında bir atanmışlar rejimi oluşturmanın adımlarıdır. Bu nedenle sadece HDP'lilerin, HDP seçmenlerinin sorunu değildir. Yüz binlerce insanın iradesi şu ana kadar gasbedilmiştir. Seçimlerde 65 belediye kazandık, 24'üne kayyum atanmış oldu." diye konuştu. Oluç, kayyum görevlendirmelerine karşı muhalefeti en güçlü şekilde yapmaya devam edeceklerini kaydetti.