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HDP Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 19:31 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adaletten, demokrasiden yana herkesin elinde geleni yapmasını istiyoruz” dedi.
Buldan, HDP Grup Toplantısı’nda konuştu. Buldan, HDP’yi çökertmeye çalışanlara için vermeyeceklerini belirterek, “HDP’yi çökertmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. HDP düşmedi, düşmeyecek. Bizler de diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Biat etmedik, etmeyeceğiz. HDP var oldukça umut da cesaret de zafer de yaşanmaya devam edecektir. HDP’siz bir siyaset hayali kuranlar bilsin ki mazlum halklarımızın hayali gerçekleşecektir. Halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adaletten, demokrasiden yana herkesin elinde geleni yapmasını istiyoruz" dedi.

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