HDP Hakkari ve Edirne'den Ankara'ya Yürüyüş Başlatacak

HDP, partiye yönelik baskılara tepki amacıyla 15-20 Haziran tarihleri arasında Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya yürüyüş düzenleyecek. Diyarbakır’da yürüyüşün ayrıntılarını açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yürüyüşün gerginlik yaratacağı tartışmalarına tepki gösterdi.

HDP’nin Haziran başında başlattığı Demokratik Mücadele Programı kapsamında Diyarbakır’a gelen Eş Genel Başkan Mithat Sancar, Demokratik Toplum Kongresi’ni ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Sancar, Türkiye’de yaşanan sorunların sadece Kürtlerin sorunu olmadığını söyledi.

HDP’den birlikte mücadele çağrısı

Sancar, yaşanan sorunlarla birlikte mücadele etme çağrısı yaparak, “Kendi gücümüzle özgürlük mücadelesini sonuna kadar sürdürebilecek birikimimiz, tecrübemiz ve inancımız vardır. Ama bu zulüm yönetimi sadece Kürtlerin meselesi değildir. Sadece HDP’nin meselesi değildir. Bu bütün Türkiye’nin meselesi olarak görülmeli ve bütün halklara yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmelidir. Çağrılarımız bundandır. Bütün demokrasi güçlerine diyoruz ki gelin bu gidişatı birlikte durduralım. Gelin tabanda buluşalım. Dayanışmayı büyütelim. İlla her alanda yan yana, iç içe geçmemiz gerekmiyor. Tercihimiz odur, olsa daha iyi olur. Ama olmak zorunda değildir. Kendisini demokrasiden yana gören, adalet diye bir derdi olan herkes, her kurum, her siyasi parti, bulunduğu yerden bu tutumunu açıklıkla ortaya koyabilir. Demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü savunanlar, kendileri dışında birilerine yapılan haksızlığı, kendilerine yapılmış gibi görürlerse ancak inandırıcı olur” dedi.