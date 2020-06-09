HDP Hakkari ve Edirne'den Ankara'ya Yürüyüş Başlatacak

HDP, partiye yönelik baskılara tepki amacıyla 15-20 Haziran tarihleri arasında Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya yürüyüş düzenleyecek. Diyarbakır’da yürüyüşün ayrıntılarını açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yürüyüşün gerginlik yaratacağı tartışmalarına tepki gösterdi. HDP’nin Haziran başında başlattığı Demokratik Mücadele Programı kapsamında Diyarbakır’a gelen Eş Genel Başkan Mithat Sancar, Demokratik Toplum Kongresi’ni ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Sancar, Türkiye’de yaşanan sorunların sadece Kürtlerin sorunu olmadığını söyledi. HDP’den birlikte mücadele çağrısı Sancar, yaşanan sorunlarla birlikte mücadele etme çağrısı yaparak, “Kendi gücümüzle özgürlük mücadelesini sonuna kadar sürdürebilecek birikimimiz, tecrübemiz ve inancımız vardır. Ama bu zulüm yönetimi sadece Kürtlerin meselesi değildir. Sadece HDP’nin meselesi değildir. Bu bütün Türkiye’nin meselesi olarak görülmeli ve bütün halklara yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmelidir. Çağrılarımız bundandır. Bütün demokrasi güçlerine diyoruz ki gelin bu gidişatı birlikte durduralım. Gelin tabanda buluşalım. Dayanışmayı büyütelim. İlla her alanda yan yana, iç içe geçmemiz gerekmiyor. Tercihimiz odur, olsa daha iyi olur. Ama olmak zorunda değildir. Kendisini demokrasiden yana gören, adalet diye bir derdi olan herkes, her kurum, her siyasi parti, bulunduğu yerden bu tutumunu açıklıkla ortaya koyabilir. Demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü savunanlar, kendileri dışında birilerine yapılan haksızlığı, kendilerine yapılmış gibi görürlerse ancak inandırıcı olur” dedi.

HDP ittifak çağrısı mı yapıyor? HDP’nin bu çağrısının ittifak çağrısı olmadığını söyleyen Sancar, “Yani bu gidişatı hangi çerçeveleri tartışarak, konuşarak durdurabiliriz, gelin bunu yapalım çağrısıydı bizimkisi. Bu sadece siyasi partilere dönük bir ittifak çağrısı olarak yorumlanıyor ve dolayısıyla eksik yorumlanıyor. Bizim ilk hedefimiz toplumun tümüdür. Toplumdaki her bir bireydir. İkinci katman da örgütlü toplum kesimleridir. Emek örgütleridir, meslek örgütleridir, derneklerdir, demokratik kitle kuruluşlarıdır. Elbette bu çağrı siyasi partilere de yapılmıştır. Seçimlerle ilgili ittifak tartışmaları, seçimler gündeme geldiğinde açık ve dürüst bir şekilde yapılır. Bizim tercihimiz bu olacaktır. Ama oraya varmadan hepimizin yapması gereken çok şey var” diye konuştu. HDP’den iki koldan yürüyüş HDP, Hakkari ve Edirne’den eş zamanlı yürüyüş başlatma kararı aldı. Yürüyüş kararı, kamuoyunda tartışma yarattı. Sancar, yürüyüşle ilgili şu bilgileri verdi: “Programımızın bütünü basın açıklamaları, halk buluşmaları, kurum ziyaretleri, hepsinin ortak başlığı Demokrasiye Yürüyüş’tür. Bu, programın esasıdır. Demokrasiye ve Özgürlüğe Yürüyüş programıdır. Bu, bizim bundan sonraki aylarda yapacağımız faaliyetlerin hepsini de kapsamıyor. Bir aylık bir program çıkardık. Tutum belgemiz de şartları dikkate alacak şekilde hazırlanmıştır. Yeni şartlar ortaya çıktığında yeni tutum belgeleri de elbette açıklanır. Bu bir ilk adımdır. Halkımızla buluşmak istiyoruz. Türkiye halklarının buluşmasını istiyoruz. Buna katkı sunacağına inandığımız demokratik mücadele yöntemlerini de hayata geçireceğiz. HDP demokratik siyaset zemininde kararlı mücadelesini sürdürecektir. “

Neden Hakkari ve Edirne? HDP’nin yürüyüşe Hakkari ve Edirne’den başlama nedeniyse bir süre önce milletvekilliği düşürülerek tutuklanan Leyla Güven’in Hakkari Milletvekili olması ve önceki eş başkanlardan Selahattin Demirtaş’ın Edirne’de tutuklu olması. Kendisinin Hakkari’den başlayacağını vurgulayan Sancar, “Şehirler arası yollarda, yaya yürümek gibi bir metodumuz yoktur. Esas itibariyle seçilmişlerimiz bu yürüyüşe katılacaktır. İki koldan yapılacaktır. Seçilmişler derken de milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, belediye eş başkanları ve il yöneticilerimiz. Elbette bu ekiplerimiz bulundukları şehirlerde halkla buluşacaktır. İki noktadan başlayacak, bir Edirne bir Hakkari. Ülkenin iki ucu. En son nokta olarak Ankara’da buluşacağız. Edirne’de önceki dönemler eş genel başkanlığımızı yapan Selahattin Demirtaş cezaevinde. Hakkari ise Leyla Güven’in seçildiği il. Ben Hakkari'de başlangıçta bulunacağım, Pervin Buldan Eş Genel Başkanımız da Edirne’den başlangıcı yapacak. Daha sonra araçlarla bir sonraki güzergaha gidecek belirlenmiş heyetlerimiz. O heyetler içinde eş başkanlar olmayacak. Bir sonraki şehire gittiklerinde halk buluşmaları yapacaklar, araçlarla gidecekler. Kurumlarla buluşacaklar, hem tutum belgemizi ve belgemizdeki çağrıları iletecekler hem de ortak demokratik mücadele zeminini güçlendirmek için çalışmalar yapacaklar. Şehirden şehire bu şekilde gelindikten sonra birkaç gün içinde Ankara’da bir buluşma gerçekleşecek. Ankara’daki buluşma salon ya da açık hava toplantısı şeklinde olacak” şeklinde konuştu.