HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP "Herkes için Adalet" kampanyası başlattı

HDP "Herkes için Adalet" kampanyası başlattı

08.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP, "Herkes için Adalet" kampanyasını bugün Ankara'da başlattı.

Okunan bildiride Türkiye'nin karşı karşıya olduğu "adalet" sorunları vurgulandı ve mücadele çağrısı yapıldı.Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) "toplumsal adaleti sağlamak amacıyla" Haziran ayına kadar sürdürmeyi planladığı "Herkes için Adalet" kampanyası bugün Ankara'da düzenlenen bir etkinlikle başladı. Kampanya kapsamında 4 ay boyunca sokakta, sanal ve gerçek ortamlarda toplantı ve etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Kampanyanın tanıtıldığı etkinliğe çeşitli sendikaların temsilcileri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve sanatçılar katılırken HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan kampanyaya dair deklarasyonu okudu.

Deklarasyonda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eleştirilirken, Türkiye'nin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunların bir "adaletsizlik" ortamı yarattığına vurgu yapıldı:

"Türkiye’de uzun süredir yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal kriz, bir adaletsizlik ve eşitsizlik rejimi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yaşamın tüm alanlarına sirayet etmektedir. İktidarın düşmanlaştırıcı dili, ne yazık ki, toplumun temel harcı olan insani değerleri bir bir aşındırmakta, toplumu ahlaki bir yozlaşma girdabına sürüklemekte, toplumsal çözülmeyi dayatmaktadır. Bu krizlerin her birinin ayrı ayrı sonuçları olsa da, hepsinin toplamda ürettiği ve giderek çığ gibi büyüyen ortak bir sonuç vardır: Adaletsizlik."

Buldan ve Sancar okudukları deklarasyonda Türkiye'de ekonomi, siyaset, yargı, Kürt sorunu, cezaevleri, gençlik, toplumsal cinsiyet, sağlık, eğitim ve iklim gibi çeşitli başlıklarda adaletsizliklerin yaşandığına dikkat çekerek "herkes için adalet mücadelesi" çağrısı yaptı.

DW / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Mehmet Naci İnci kimdir?Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Mehmet Naci İnci kimdir?
24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Kızına şiddet uyguladığı görüntüler infial yaratmıştı! 'Yastık' silah kabul edildi

Görüntüler infial yaratmıştı! Mahkeme karar verdi, silah kabul edildi

Ordu Valisi'nden koronavirüs uyarısı: Fatiha’yı uzaktan okusunlar

Vali'den vatandaşlara çağrı: Fatiha’yı uzaktan okusunlar

Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kaç yaşında, nereli?

Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Mehmet Naci İnci kimdir?

THY'den İsrail kararı! 21 Şubat'a kadar uzatıldı

THY'den İsrail kararı! Tarih uzatıldı

Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında, nereli?

İşte Boğaziçi'nin yeni rektör yardımcısı

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.