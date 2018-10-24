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HDP heyetinden sendika ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Yerel seçimlerde HDP seçmeni, belediyelerdeki kayyum anlayışına son verecek"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yerel seçimlerde HDP seçmeni, belediyelerdeki kayyum anlayışına son verecek." dedi.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasını (TÜM BEL-SEN) ziyaret eden Temelli, burada yaptığı konuşmada, emeğin hak mücadelesini sendikalarla birlikte yapmak istediklerini söyledi.

Temelli, siyasi parti ve sendika olarak yürütülen mücadelenin demokrasi mücadelesi olduğunu ifade etti.

Yerel seçim hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Temelli, "Yerel seçimlerde HDP seçmeni, belediyelerdeki kayyum anlayışına son verecek." diye konuştu.

Temelli, HDP grup toplantısında kullandığı "Masa mesafesini öneriyoruz." sözlerinin bir ittifak çağrısı olmadığını bildirerek, muhatapların yeni bir süreç için yeniden masaya oturması gerektiğini kaydetti.

TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, siyasi partilerin destekleriyle emekçilerin haklarını daha iyi savunacaklarını belirtti.

Temelli'ye ziyaretinde, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temell

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