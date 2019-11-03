HDP: ‘Hükümet İstanbul’a Kayyum Atamaya Hazırlanıyor’

Halkların Demokratik Partisi’nin 3. İstanbul Kongresi’ne HDP eş başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da katıldı. Küçükçekmece Yahya Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan Temelli, 31 Mart’ta HDP’nin kazandığı 14 belediyeye İçişleri Bakanlığı’nın kayyum atadığını söyleyerek halk iradesinin ‘‘kayyum rejimi’’yle yok sayılmak istendiğini ifade etti. HDP Eş Başkanı, ‘‘Belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi tutukluyorlar. Bir suçları yok. Uydurulmuş fezlekeler var. Dertleri belediyelerimizi gasp etmek, o kaynakları ele geçirmek, Kürt halkının iradesini yok saymak. Bu siyasi bir kırımdır, bunu kabul etmiyoruz. Bütün arkadaşlarımız bir an önce görevlerine dönmelidir. Kayyuma sessiz kalmamak gerekiyor. Sessiz kalırsanız bir virüs gibi her yere yayılır. Bugün İstanbul’a, İstanbul Boğazı’na kayyum atamaya hazırlanıyorlar. Dün de söyledik, kayyumlara sessiz kalırsanız bu faşist iktidar gelir kapınızı çalar’’ dedi. Temelli CHP’yi eleştirdi: ‘‘Tezkereye evet diyenler’ pişman olmalı’’

Yerel seçimlerde CHP’ye destek veren HDP’nin bu stratejisine devam edip etmeyeceği son dönemde sıkça tartışılmaya başlandı. Özellikle 31 Mart’tan hemen önce cezaevinden yolladığı seçim mesajında ‘‘Gerekirse bağrınıza taş basın, mutlaka sandığa gidip 'Faşizme hayır' anlamına gelecek oyunuzu kullanın’’ diyen HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz günlerde ‘‘Günü geldiğinde kimse bağrına taş basmayacak’’ demesi bu işbirliğinin sona erdiği iddialarını gündeme getirdi. Temelli, konuşmasında bu konuya da temas etti. ‘‘Bize soruyorlar pişman mısınız? 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerindeki stratejinizden pişman mısınız? Hayır, pişman değiliz. Demokratik cumhuriyet mücadelesinden vazgeçmedik, pişman değiliz. Ama pişman olması gerekenler var. Dokunulmazlıkları kaldıranlar pişman olmalıdır. Bugün tezkereye evet diyenler pişman olmalıdır. 4 Kasım Darbesine sessiz kalanlar pişman olmalıdır, Diyarbakır’a başka İstanbul’a başka bakan gözler, şaşı olmuş gözler, beyni yanmış insanlar pişman olmalıdır ama biz pişman değiliz. Mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Faşizmi yıkana, Türkiye’yi demokratikleştirene kadar dönen dönsün yolundan biz dönmeyeceğiz.’’

Temelli: ‘‘Suriye’ye barış gelmesi için o ülkeden çıkın’’ Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de operasyon düzenlemesine karşı olduklarını vurgulayan Sezai Temelli, Türkiye’nin güney komşusunda kalıcı barış sağlanması için PYD/YPG’nin ana unsuru olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Meclisi’nin anayasa yapım sürecinde devrede olması gerektiğini belirtti. HDP Eş Başkanı, ‘‘Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru varmış. Yok. Orada halkların bir arada yaşama iradesi var. Suriye’nin kuzeyinde barış koridoru var. Siz bugünkü iktidar istikbalinizi bu istilada arıyorsunuz. Suriye’nin kuzeyine, Suriye’ye barış gelmesi için bir an önce Suriye’den çıkın. Suriye’de siyasi çözümün yolu demokratik anayasa yapım sürecinden geçer ki anayasa yapım sürecinde eğer Suriye Demokratik Meclisleri yoksa oradan çözüm çıkmaz. Uluslararası kamuoyuna çağrı yapıyoruz; o masayı gerçek anlamına kavuşturmak için Suriye Demokratik Meclislerini o masaya dahil edin’’ diye konuştu. Buldan: ‘‘Kürtsüz bir dünya yaratmak istiyorlar’’

Temelli’den sonra konuşan partinin diğer eş başkanı Pervin Buldan ise Kürt halkının iradesini tanımayan, dikkate almayan hiçbir politikanın başarı şansının olmadığını söyledi. Buldan, ‘‘Bu coğrafyada Kürtler olmadan hiçbir şekilde bir denge ve denklem artık kurulamaz. Bu ülkeyi yönetenlerin de bunu iyi bilmesi gerekir. Bu gerçeği görmek yerine inkar ve imha politikalarında ısrar edenler sadece Türkiye’nin dışında değil, Türkiye’nin içinde de inkar ve imha politikasını sürdürmeye kararlı gözüküyorlar. Evet Kürtsüz bir dünya yaratmak istiyorlar. Nerede bir Kürt varsa o Kürde nefes aldırmamak istiyorlar. Bunu hem içeride hem dışarıda yapıyorlar. Kuzey Suriye’ye de bunun için gittiklerini biliyoruz. Sandılar ki Suriye’ye gittikleri zaman tüm dünya onları destekleyecek. Sandılar ki Kürtler eski Kürtler, sandılar ki bu coğrafya eski coğrafya. Sandılar ki dünya geçen yüz yılki dünya. Sonuç bütün ülkeyi dünyadan tecrit ettiler’’ dedi. Buldan: “Dolmabahçe Mutabakatı yok sayılmasaydı Washington ve Moskova mutabakatları imzalanmak sorunda kalınmayacaktı’’