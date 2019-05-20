HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "İktidar son dönemde koyduğu yayla yasaklarıyla vatandaşlarımızın hayvancılıkla geçimini sağlamasını engellemeye çalışmaktadır." iddiasında bulundu.

Eksik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Iğdır'da yayla yasakları uygulandığını, bu durumun mağduriyete neden olduğunu belirtti.

Yayla yasaklarının tecrit anlamına geldiğini savunan Eksik, "Yayla yasaklarıyla tecritin yalnızca cezaevlerine ve insanlara uygulanmadığını; aynı zamanda bölgeye, bölgenin doğasına ve ülke ekonomisine uygulandığını görmekteyiz." diye konuştu.

Hayvancılığın, bölge halkının tek geçim kaynağı olduğuna değinen Eksik, "Iğdır'da 1 milyon 200 bin küçükbaş, 150 bin büyükbaş hayvan bulunmaktadır. İktidar son dönemde koyduğu yayla yasaklarıyla vatandaşlarımızın hayvancılıkla geçimini sağlamasını engellemeye çalışmaktadır. İktidar özel yetkilerle donattığı valiler eliyle, geçici güvenlik safsatalarıyla maalesef hayvancılığı da bitirme noktasına getirmiştir." ifadelerini kullandı.

