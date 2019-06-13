HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde, göçmenlerin, arabalara koyup hastalığın bulaşıp bulaşmayacağıyla ilgili hiçbir önlem almadan direk batıdaki diğer kamplara nakledildiklerini öğrendik. Bu bir insanlık suçudur." dedi.

Eksik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Iğdır Valiliğine bağlı Geçici Geri Gönderme Merkeziyle ilgili ciddi sorunların basına yansıdığını söyledi.

Yaşananlara ilişkin bazı açıklamalarda bulunduklarını ve bunların dikkate alınmadığını savunan Eksik, "Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde 870 göçmenin bulunduğu kampta verem, tüberküloz vakalarının ortaya çıktığını öğrendik. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla 170 kesin vaka, 400'e yakın da şüpheli vaka olduğuydu. Iğdır Valiliği ise 2 kesin, 47 şüpheli vaka olduğuna dair açıklama yaptı." dedi.

Kampa ait bazı fotoğrafları basın mensuplarına gösteren Eksik, "Bu çağda, derme çatma kamptan söz ediyoruz. Kampın büyük çoğunluğu prefabrik, bir kısmı ise çadırdır." diye konuştu. Kampın, 2018 yılında 19 milyon 770 bin TL'ye ihale edildiğini dile getiren Eksik, ihalenin gerektirdiği şartların yerine getirilmediğini öne sürdü.