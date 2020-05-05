HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'ten dikkat çeken koronavirüs iddiası!

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çok önemli bir süreçten geçildiğini ve koronavirüsün dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük pandemilerden birisi haline geldiğini söyledi.

Bu sürecin topyekun bir şekilde yürütülmesi gerekirken muhalefetin devre dışı bırakıldığını savunan Eksik, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi muhalefet milletvekillerinin, koronavirüse ilişkin komisyonun toplanmasını istediğini ancak komisyon başkanının bunu kabul etmediğini söyledi.

'DÜN YAPILAN TESTLERİN YARISI MÜKERRER'



Koronavirüse ilişkin yapılan test sayılarıyla ilgili ciddi kuşkuları olduğunu dile getiren Eksik, Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre 35 bin 771 test yapıldığını ancak bunların neredeyse yarısının mükerrer olduğunu iddia etti.

EKSİK'TEN DİKKAT ÇEKEN KORONAVİRÜS İDDİASI



Eksik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz bir hastayı tespit ettiniz ve koronavirüs tedavisine başladınız, sonrasında bu kişinin iyileşip iyileşmediğini tespit etmek için ona iki tane negatif test vermeniz lazım. Doğal olarak tedavi gören ya da evinde izole olan insanların çoğuna test yapılıyor ve o testler bunların içinde.