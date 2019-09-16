HDP il binası battaniye gerginliği ortalığı karıştırdı

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da HDP binası önündeki eylemi devam ederken, parti binasından çıkarılan battaniyeler ailelerin tepkisine neden oldu.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 14’üncü gününde devam eden eylem sırasında HDP binasından çıkartılan battaniyeler bir minibüse yüklendi. Aileler battaniyeleri görünce tepki yağdırdı. Battaniyelerin kaçırılan çocuklar için il binasında bulunduğu iddia edildi.

"Kayıt yapıp dağa gönderiyorlar"

Yaklaşık 10 ay kaçırılan Mustafa Biçer’in babası Rauf Biçer, Türkiye genelinde çocukları kaçırdıklarını ve il binasında yatırılıp dağa gönderildiğini söyledi. Biçer, "Siyasi parti binasında binlerce battaniye ve yastık çıkarıp götürdüler. Bütün Türkiye geneli çocukları kaçırıp, burada kayıt yapıp çocukları yatırıyor ve buradan dağa götürülüyor. Burası askerlik şubesi, siyasi parti içerisinde battaniyenin ne işi var? O yatakları dışarıdan gelen bizim evlatlarımız gibi gençleri burada yatırıyor, dağa götürüp örgüte katılıyorlar” dedi.