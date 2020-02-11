HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu

HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.

5 YIL SONRA OĞULLARINA KAVUŞTULAR

Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Hüseyin ile buluşturuldu.

Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğulları Hüseyin'e kavuşan Eşrefoğlu çifti, 5 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu! Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu!
Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemişKan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Diyarbakır PKK

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

İYİ Parti'nin acı kaybı!

İYİ Parti'nin acı kaybı!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Maske takmayı reddetti, hayatını kaybetti

Maske takmayı reddetti, hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

3 ilde eğitime kar engeli

3 ilde eğitime kar engeli

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Viyana-İstanbul uçağında büyük panik: Kaptan pilot rahatsızlandı

Havada büyük panik: Kaptan pilot rahatsızlandı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni gelişme! İfadeleri alındı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni gelişme! İfadeleri alındı

Pizzaya tüküren kuryenin cezası belli oldu

Pizzaya tüküren kuryenin cezası belli oldu

Tefecilerin hesap hareketliliği dudak uçuklattı: 94 milyon 850 bin

Tefecilerin hesap hareketliliği dudak uçuklattı: 94 milyon 850 bin

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme! Bakanlık itiraz etti

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.