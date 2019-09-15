HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 34 oldu

3- Diyarbakır’da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK’lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad’ın (14) PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

1- Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos’tan beri haber alamadıkları, PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

HDP önünde bekleyen aile sayısı Türkan Mutlu ile birlikte 34 oldu.

Türkan Mutlu, kızını televizyonda Kobani’de terör örgütü PKK saflarında gördüğünü öne sürerek, "BDP’ye gittim. Kızımı bırakmalarını, beni götürmelerini istedim. Kızıma sesleniyorum. Eve dön. Bana okuyacağını, kimsesiz çocuklara sahip çıkacağını söylüyordun. Yalvarıyorum gel" dedi.

Anne Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir’de üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptırmayıp, kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için oturma eylemine başladı.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf’un (16) HDP’liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep’te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin’in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015’te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak’ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır’a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak’a, PKK’lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995’te şehit edilen Astsubay Murat Namdar’ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.