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HDP il binası önünde eylem yapan annelere sanatçı Hülya Bozkaya’dan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 00:15 | Son Güncelleme

Sanatçı Hülya Bozkaya, evlatları PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti.

HDP il binası önünde eylem yapan annelere sanatçı Hülya Bozkaya’dan destek

Sanatçı Hülya Bozkaya, evlatları PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Bozkaya, “Mahsun Kırmızgül, Emrah ve Bedri Aysel ile Diyarbakırlı sanatçılar neredesiniz” diyerek çağrıda bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine sanatçı Hülya Bozkaya’dan destek geldi. Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı’nda bulunan HDP Diyarbakır il binası önünde oturan aileleri ziyaret eden Bozkaya, ailelerle tek tek görüştü. Bozkaya, dağa kaçırılan çocukların, 2015 yılında hepsinin belirli ay aralığında kaçırıldığını belirterek, “Böyle bir şey olmaz. Bu bir tesadüf değildir. Bu bilinçli ve planlı yapılan bir durumdur” dedi.

“Diyarbakırlı sanatçılar neredesiniz”
Sanatçılara da sitemde bulunan Bozkaya, “Diğer sanatçılar Bodrumlarda tatil yapıp sosyal medyalarına güzel fotoğraflar atıyorlar amenna, ama bakın sanatçı demek toplumun aynası demektir. Bizler bu konuda toplumla alakalı bir durum, bir acı ve bir vahşet olduğunda en güzel sesi duyuracak olan sanatçılardır. Ben günlerdir kendi sosyal medya hesabımdan da çağrı yapıyorum. Ben popüler ve medyatik bir sanatçı değilim. Bakın Diyarbakırlı sanatçıların gelmesini isteyen ailelerde bulunuyor burada. Emrahcığım güzel kardeşim, sevgili Mahsum Kırmızıgül sizler bu toprakların insanlarısınız. Sizler neredesiniz. Sevgili Bedri Ayseli abim neredesin. Sanatçılar olarak bir şehit haberi ya da bir acı haber aldığımızda sosyal medya hesaplarımızdan tepkimizi ortaya koyup başsağlığı diliyoruz. Biz bunları göstermelik mi yapıyoruz. Göstermelik ise neden burada değiliz” diye konuştu.
Bozkaya, ziyaret ve açıklamasının ardından ailelerle tek tek vedalaşıp bölgeden ayrıldı.

HDP il binası önünde eylem yapan annelere sanatçı Hülya Bozkaya’dan destek

HDP il binası önünde eylem yapan annelere sanatçı Hülya Bozkaya’dan destek

HDP il binası önünde eylem yapan annelere sanatçı Hülya Bozkaya’dan destek

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