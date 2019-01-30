HABER

HDP il binasında PKK propagandasına 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:29 | Son Güncelleme

Adana’da HDP İl Başkanlığı binasında PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün şafak vakti operasyon başlattı.

Adana’da HDP İl Başkanlığı binasında PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün şafak vakti operasyon başlattı. Polis operasyonda terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 2’si kadın 5 kişi yakalandı.
Yapılan incelemede, şüphelilerin bölücü terör örgütü PKK’nın İmralı’daki terörist başı Abdullah Öcalan’a sözde uygulanan tecridin kaldırılmasını bahane ederek tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan Leyla Güven’e destek olmak için, HDP il binasında olduğu değerlendirilen bir odada terörist başı Öcalan’ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, yine sosyal medyada paylaşarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edildi. Zanlılar, gözaltına alındıktan sonra adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülerek sorguya alındı.

PARTNERUzmanlar uyardı: Çocuklarınıza bu oyunları sakın oynatmayınUzmanlar uyardı: Çocuklarınıza bu oyunları sakın oynatmayın
1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)
Otomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralıOtomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.