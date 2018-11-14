HABER

HDP il eş başkanları toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "(Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk'ün görüşmesi) Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk arasındaki görüşmeye ilişkin, "Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir." dedi.

Buldan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile partisinin genel merkezinde düzenlenen il eş başkanları toplantısına katıldı.

Gazetecilerin sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski HDP Milletvekili Ahmet Türk arasında yapılan görüşmeyi değerlendiren Buldan, görüşmenin tesadüfen yapıldığını belirtti.

Buldan görüşmenin, partisinin karar mekanizmasında alınan bir karar doğrultusunda yapılmadığını vurgulayarak, "Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir." diye konuştu.

Yerel seçimlerde CHP ile yapılacak olası bir ittifakı da değerlendiren Buldan, henüz bir gelişme olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yerellerde yapılacak olan görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Merkezi anlamda alınmış bir karar ve görüşme yok bu aşamaya kadar. Bundan sonrası açısından yereller başta olmak üzere merkezi görüşmelerde de böyle bir teklif gelirse barış, demokrasi ve özgürlükler açısından kapımızın açık olduğunu ifade edebiliriz."

Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise yerel seçimlere 4 buçuk ay kaldığının ve parti olarak yoğun bir çalışma içerisine gireceklerinin altını çizdi.

PARTNERMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat HikâyesiMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat Hikâyesi
CHP'den Mansur Yavaş açıklamasıCHP'den Mansur Yavaş açıklaması
AK Parti'den Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklamaAK Parti'den Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temell HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan ankette sürpriz isim!

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Akşener duyurdu: İYİ Parti ittifak yapacak

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den son dakika Mansur Yavaş açıklaması

CHP'den Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

AK Parti'den Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama

Erdoğan kararını verdi! Başkanlar kamuoyuna açıklama yapacak

Erdoğan kararını verdi! Başkanlar kamuoyuna açıklama yapacak

CHP-İYİ Parti ittifakı yerel seçimde hangi belediyeleri kazandırır?

CHP-İYİ Parti ittifakı hangi belediyeleri kazandırır?

AK Parti'yle ilgili flaş Atatürk iddiası!

AK Parti'yle ilgili flaş Atatürk iddiası!

Ak Parti'de 3 dönem kuralına takılan belediye başkanları kimler?

Ak Parti'de 3 dönem kuralına takılan belediye başkanları kimler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.