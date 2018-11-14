HDP il eş başkanları toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk arasındaki görüşmeye ilişkin, "Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir." dedi.

Buldan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile partisinin genel merkezinde düzenlenen il eş başkanları toplantısına katıldı.

Gazetecilerin sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski HDP Milletvekili Ahmet Türk arasında yapılan görüşmeyi değerlendiren Buldan, görüşmenin tesadüfen yapıldığını belirtti.

Buldan görüşmenin, partisinin karar mekanizmasında alınan bir karar doğrultusunda yapılmadığını vurgulayarak, "Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir." diye konuştu.