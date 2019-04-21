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HDP İl Eş Başkanları Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Eş Genel Başkan Sezai Temelli: - "HDP yerel seçimlerde aldığı oy oranıyla ve geliştirdiği strateji ile siyasetin kulvarını değiştirdi"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına ilişkin, "HDP yerel seçimlerde aldığı oy oranıyla ve geliştirdiği strateji ile siyasetin kulvarını değiştirdi." dedi.

HDP il başkanları, Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Temelli, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendireceklerini ve yeni süreçte izlenecek yol haritasının belirleneceğini söyledi.

Seçim sürecinde önemli bir strateji geliştirdiklerini ifade eden Temelli, "HDP 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı oy oranıyla siyasetin kulvarını değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesiyle ilgili kararını eleştiren Temelli, "KHK ile ihraç edilmiş olanların mazbataları verilmedi. Oysa seçime girmeleri de bir engel olmadığı bizzat YSK tarafından belirtilmiştir. Seçildikten sonra mazbataları vermemek için bir bahaneye dönüştü. Bu yanlış kararlardan dönülebilir." diye konuştu.

Sezai Temelli, ayrıca ülke kaynaklarının işsizlik ve yoksulluk sorununun çözümüne aktarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

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