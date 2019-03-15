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HDP İlçe Başkanı Demir'den CHP adayına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:29 | Son Güncelleme

HDP Ceyhan İlçe Başkanı Salih Demir: - "CHP adayı Sayın Kadir Aydar'ı, bunu halklarımıza deklare ediyorum, biz HDP olarak demokratik güç birliğinin adayı Sayın Kadir Aydar'ı destekliyoruz"

HDP Ceyhan İlçe Başkanı Salih Demir, "CHP adayı Sayın Kadir Aydar'ı, bunu halklarımıza deklare ediyorum, biz HDP olarak demokratik güç birliğinin adayı Sayın Kadir Aydar'ı destekliyoruz." dedi.

Demir, bir düğün salonunda düzenlenen ve CHP Ceyhan Belediye Başkanı Adayı Kadir Aydar'ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, sistemden dolayı bazı fırsatların gelişmediğini ileri sürdü.

Yerel seçimde Kadir Aydar'ı destekleyeceklerini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"CHP adayı Sayın Kadir Aydar'ı, bunu halklarımıza deklare ediyorum, biz HDP olarak demokratik güç birliğinin adayı Sayın Kadir Aydar'ı destekliyoruz. Bizi ötekileştirenler gibi değiliz. Biz, daha fazla halkları bir arada tutmak bizim birincil görevimizdir. Ben inanıyorum ki bu faşizan zihniyeti alaşağı etme noktasında, demokratik güç birliğinin adayı ile hem fikiriz."

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Anahtar Kelimeler:
adana

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