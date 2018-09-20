HDP ilçe başkanı ve eşine uyuşturucu gözaltısı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- HDP'nin Mardin'in Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya ile eşi Hüsna Kızılkaya, araçlarında 100 kilo esrarla yakalandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine fiziki takibe başladı. Aracına gizlediği yaklaşık 100 kilo esrarla birlikte İzmir’e giden HDP İlçe Başkanı Kızılkaya, teslimatın yapıldığı sırada polis tarafından düzenlenen operasyonda eşi ile birlikte gözaltına alındı. İzmir'de gözaltına alınan Kızılkaya ve eşi Mardin'e getirilerek, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Öte yandan, HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amas, Kızılkaya'nın bir süre önce görevinden alındığını söyledi.
Evinde esrar bulunan HDP'li Yedibela Kızılkaya gözaltına alındı
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı!
Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!
Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Okuyucu Yorumları 0 yorum