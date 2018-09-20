HABER

HDP ilçe başkanı ve eşine uyuşturucu gözaltısı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 19:52 | Son Güncelleme

HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDI Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazıılı açıklamada, terörün en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin deşifre edilmesi, yakalanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Savur İlçesi HDP İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın teknik takibe alındığı belrtilerek, şöyle denildi: "9 Eylül 2018 tarihinde hedef şahıstan batı illerine nakletmek üzere uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen üç şüpheliden 16.400 gram kubar esrar maddesi elde edilmiş, adli mercilere sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanırken, bir bayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HDP ilçe başkanı ve eşine uyuşturucu gözaltısı (2)

HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDI
Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazıılı açıklamada, terörün en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin deşifre edilmesi, yakalanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Savur İlçesi HDP İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın teknik takibe alındığı belrtilerek, şöyle denildi:
"9 Eylül 2018 tarihinde hedef şahıstan batı illerine nakletmek üzere uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen üç şüpheliden 16.400 gram kubar esrar maddesi elde edilmiş, adli mercilere sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanırken, bir bayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 17 Eylül 2018 günü aynı planlı çalışma kapsamında hedef şahsın İzmir iline uyuşturucu madde nakledeceğinin anlaşılması üzerine İzmir ilinde bulunan uygulama noktasında durdurulan ve HDP Savur İlçe Başkanı'nın aracının depo kısmında yapılan aramada 4.550 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınarak Mardin'e getirildi. Konuyla ilgili planlı çalışmanın sonlandırılması kararlaştırılarak özel harekat unsurlarımızla birlikte şahsın ilimiz Savur ilçesi Pınardere Köyünde bulunan ikametinde ve müştemilatlarda yapılan aramada 36 kilo kubar esrar maddesi ele gecirilmiş ve ikamette bulunan aynı zamanda takibimizde olan hedef şahsın eşi Hüsna Kızılkaya isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Planlı çalışma kapsamında toplamda 57 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiş. Şüphelilerden HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı eşi Hüsna Kızılkaya ise serbest bırakıldı."

FOTOĞRAFLI

HDP ilçe başkanı ve eşine uyuşturucu gözaltısı (2)

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Şanlıurfa’da işsiz genç üzerine benzin döküp ateşe verdiŞanlıurfa’da işsiz genç üzerine benzin döküp ateşe verdi
Yolcu otobüsünde 22 kaçak Afgan yakalandıYolcu otobüsünde 22 kaçak Afgan yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!

DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da koyun ile koç evlendi! Nikah şahidi Pascal Nouma oldu

Konya'da koyun ile koç evlendi! Nikah şahidi Pascal Nouma oldu

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.