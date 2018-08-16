HDP İle Demirtaş Arasında ‘Özeleştiri’ Tartışması

HDP yönetiminin özeleştiri yapması gerektiğini savunan Demirtaş, “Seçimlerde faşist bloğu geriletmek gibi net bir sonuç alma ihtimali vardı. Ancak çeşitli düzeylerde yaşanan basiretsizlikler, öngörüsüzlükler ve acemiliklerle bu fırsat iyi değerlendirilemedi. Bunda ben dahil, bütün yönetimin ciddi sorumluluğu vardır. Bu konuda halka açık bir şekilde, yeterli ve tatmin edici bir özeleştirinin verilmemiş olması da büyük bir eksikliktir. En basitinden, sandıklara neden sahip çıkılmadığı, oyların çalınmasının neden önlenemediği, son 3 seçimdir problemsiz çalışan partinin merkezi bilgisayar sisteminin neden seçim akşamı çalışmadığı ve çöktüğü hâlâ izah edilebilmiş değildir” dedi.

Demirtaş’ın makalesinde en çok dikkat çeken bölüm ise HDP’nin tatil havasında çıkma çağrısı oldu: “Mücadeleyi tümüyle işlevsiz hale getirilmiş TBMM'ye sıkıştırma orada demokrasicilik oynama siyaseti tam da AKP-MHP faşist bloğunun arzu ettiği şeydir. Bu nedenle, HDP’nin bir an önce ‘tatil’ havasından çıkıp sahaya inmesinde fayda var. Parlamentonun, Anayasanın, yasaların, yargının lağvedildiği bir ortamda demokratik protesto hakkını kullanmayan bir muhalefet halka nasıl umut olabilir ki? Özellikle bazı siyasi sözcülerin muktediri kızdırmamak için özenle seçilmiş kelimelerle mutedil bir dil kullanarak faşizme eleştiricikler yöneltip muhalefet ediyor görüntüsü oluşturmaya çalışması çok fazla sırıtıyor ve eminim halkı da rahatsız ediyordur.”

Ancak Demirtaş’ın makalesi parti içinde tartışmalara neden oldu. HDP’ye yakın yayın organları Demirtaş’ın açıklamalarına yer vermedi. Bunun üzerine Demirtaş, avukatları tarafından kullanılan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Partime yönelik öneri ve eleştirilerim, tamamen arkadaşlarıma güç verme amaçlıdır. Bunun dışındaki her yorum yanlıştır. Ben her daim, partimin ve halkımın hizmetindeyim. Bunun böyle bilinmesi lazım"