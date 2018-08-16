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HDP İle Demirtaş Arasında ‘Özeleştiri’ Tartışması

16.08.2018 19:33 | Son Güncelleme

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın, HDP’yi eleştiren makalesi, parti içinde tartışmalara neden oldu. Demirtaş HDP’nin özeleştiri vermesini istedi. Ancak Eş Genel Başkan Sezai Temelli önce reddetti ancak ardından geri adım attı

HDP İle Demirtaş Arasında ‘Özeleştiri’ Tartışması

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile HDP yönetimi arasındaki tartışmalar, Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne E Tipi Cezaevi’nden yazdığı makaleyle başladı. Demirtaş makalesinde yer yer HDP’ye eleştiriler yöneltti. Demirtaş, kendisini halka karşı sorumlu hissederek, uyarılar yaptığını söyledi.

HDP yönetiminin özeleştiri yapması gerektiğini savunan Demirtaş, “Seçimlerde faşist bloğu geriletmek gibi net bir sonuç alma ihtimali vardı. Ancak çeşitli düzeylerde yaşanan basiretsizlikler, öngörüsüzlükler ve acemiliklerle bu fırsat iyi değerlendirilemedi. Bunda ben dahil, bütün yönetimin ciddi sorumluluğu vardır. Bu konuda halka açık bir şekilde, yeterli ve tatmin edici bir özeleştirinin verilmemiş olması da büyük bir eksikliktir. En basitinden, sandıklara neden sahip çıkılmadığı, oyların çalınmasının neden önlenemediği, son 3 seçimdir problemsiz çalışan partinin merkezi bilgisayar sisteminin neden seçim akşamı çalışmadığı ve çöktüğü hâlâ izah edilebilmiş değildir” dedi.

Demirtaş’ın makalesinde en çok dikkat çeken bölüm ise HDP’nin tatil havasında çıkma çağrısı oldu: “Mücadeleyi tümüyle işlevsiz hale getirilmiş TBMM'ye sıkıştırma orada demokrasicilik oynama siyaseti tam da AKP-MHP faşist bloğunun arzu ettiği şeydir. Bu nedenle, HDP’nin bir an önce ‘tatil’ havasından çıkıp sahaya inmesinde fayda var. Parlamentonun, Anayasanın, yasaların, yargının lağvedildiği bir ortamda demokratik protesto hakkını kullanmayan bir muhalefet halka nasıl umut olabilir ki? Özellikle bazı siyasi sözcülerin muktediri kızdırmamak için özenle seçilmiş kelimelerle mutedil bir dil kullanarak faşizme eleştiricikler yöneltip muhalefet ediyor görüntüsü oluşturmaya çalışması çok fazla sırıtıyor ve eminim halkı da rahatsız ediyordur.”

Ancak Demirtaş’ın makalesi parti içinde tartışmalara neden oldu. HDP’ye yakın yayın organları Demirtaş’ın açıklamalarına yer vermedi. Bunun üzerine Demirtaş, avukatları tarafından kullanılan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Partime yönelik öneri ve eleştirilerim, tamamen arkadaşlarıma güç verme amaçlıdır. Bunun dışındaki her yorum yanlıştır. Ben her daim, partimin ve halkımın hizmetindeyim. Bunun böyle bilinmesi lazım"

Demirtaş’a yanıt Eş Genel Başkan Sezai Temelli’den geldi. Demirtaş’ın yönteminin yanlış olduğunu savunan Temelli, özeleştiri vermeyeceklerini söyledi. Temelli, “Eğer Selahattin Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa bu kıymetlidir. Fakat yöntem yanlış. Bu tarz yazılar kurullarımızda değerlendirilir, eğer ortakça kamuoyuna açıklanması gerektiği düşünülürse o zaman açıklanır. Ancak özeleştiri vermeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.

Temelli’nin bu açıklaması tartışmaları daha da alevlendirdi. Parti tabanından tepki alan Temelli, bugün bir açıklama daha yaparak geri adım attı. Sözlerinin yanlış aktarıldığını savunan Temelli, “Dün bir televizyon kanalında yaptığım konuşma yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiştir. ‘Özeleştiri vermeyeceğiz’ şeklinde haberler paylaşılmıştır. Söz konusu yayında kastetmek istediğim şudur: ‘Bizler özeleştiriyi basın veya sosyal medya üzerinden değil, halkımıza, yoldaşlarımıza ve yetkili kurullarımıza veririz.’ Nitekim özgürlük ve demokrasi mücadelemiz nihai zafere ulaşmadığı sürece halkımıza karşı her zaman mahcup ve özeleştiri pozisyonunda olacağız” şeklinde konuştu.

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