HDP ile Saadet’in “normalleşme” buluşması

İlk görüşmeyi yapacağı Saadet Partisi “Türkiye’yi normalleştirecek diyaloglardan kaçınmayacağız” mesajı veriyor.Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ortaklığındaki Cumhur İttifakı Türkiye'de üç yıldır yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "ideal" olduğunu savunsa da, muhalefetin bu sistemden çıkmaya dönük arayışları sürüyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP), AKP'den kopan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisi ile İYİ Parti destek veriyor. Meclisin üçüncü büyük partisi Halkların Demokratik Partisi (HDP) de muhalefet cephesindeki alternatif sistem arayışına "yeni bir soluk" getirmek için harekete geçti. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar; muhalefet partileri ile ayrı ayrı görüşüp Türkiye'nin demokrasi, hukuk, yolsuzluk ve yoksulluk sorunlarına çözüm önerilerini birlikte oluşturma kararı aldı. Buldan ve Sancar'ın görüşme talebine ilk olumlu yanıtı Saadet Partisi verdi. Buldan ve Sancar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 1 Şubat Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek.

"Sistem krizini birlikte aşmalıyız" Muhalefet partileri ile ne konuşacaklarına ilişkin DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Türkiye'nin ciddi bir sistem krizi içinde olduğunu biliyoruz. Bu görüşü muhalefetin tüm partileri paylaşıyor. Yeni bir sistem hangi anlayış üzerine kurulabilir. Onun çerçevesini belirleyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kalktığını, bu yüzden yargı üzerindeki siyasi baskıların arttığı görüşünde olan diğer muhalefet partileri; CHP, DEVA, ve Gelecek Partisi HDP'nin görüşme talebine olumlu yanıt verdi. İYİ Parti'den randevu istemeyen HDP, İYİ Parti'nin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdiğini, ancak yeni bir sistem arayışı için HDP ile diyalog yollarını tamamen kapattığına dikkat çekiyor. "Toplumsal ve siyasi muhalefeti Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokratik ve siyasi düzen için birleştirmeye çalışıyoruz. Normalleşme arıyoruz. Herkesin çözüm önerisi var. Konuşacağız" diyen HDP'li Oluç, "Türk hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını bağlayıcı görmemesinin yarattığı sorunlardan, ekonomideki darboğaza, dış politikadaki karışıklığa kadar her konuda" görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Hükümetin yeni bir reform paketi hazırlanacağını duyurumasına rağmen, son günlerde sadece HDP'lilere değil toplumun farklı kesimlerine baskıların arttığına işaret eden Oluç, "Reformun bir kelime oyunundan ibaret olduğunu tüm muhalefet partileri görüyor, anlıyor. Hepimizin normal bir ülkeye ihtiyacı var" dedi. "Türkiye'nin sorunları var ve biz konuşmak istiyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'le görüşmesi sonrasında siyasi tartışmaların gündemi olan Saadet Partisi ise HDP ile yapacağı görüşme ile Türkiye'nin sorunlarını ülke gündemine taşımaya çalışıyor. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, AKP ile MHP'nin bir yandan seçimin 2023'te olacağını söylerken, bir yandan Oğuzhan Asiltürk görüşmesiyle ittifak tartışmalarını da gündeme taşıyarak, "Türkiye'nin gündemini meşgul ettiği" görüşünde. Aydın, "Zorlama bir ittifak peşindeler. Her şeyi tekeline almış bir iktidar partisi, Türkiye'nin sorunlarını görmezden gelebilir ama biz gelmeyeceğiz" çıkışında bulundu.