'HDP işbirliğinden bahsetmemişti, Böcek'le yol ayrımına geldik'

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da siyaset dünyasının önde gelen isimlerinden Anavatan Partisi eski İl Başkanı Bekir Servet Ünal, Millet İttifakı'nın Antalya adayı Muhittin Böcek ile 18 aydır birlikte hareket ettiklerini, ancak HDP işbirliğinden rahatsız olduklarını açıkladı. Ünal, "Hesaplarımızda HDP oyu yoktu. Ancak ne olduysa son bir ay içerisinde oldu. Biz de artık bir yol ayrımına gelmemiz gerektiğini düşündük" dedi.

Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, CHP'li Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yakın çalışma arkadaşı, Anavatan Partisi eski İl Başkanı Bekir Servet Ünal, Anavatan camiası ile birlikte 18 aydan bu yana Muhittin Böcek ile hareket ettiklerini, ancak HDP işbirliğinden rahatsız olduklarını açıkladı. Ünal, Böcek’ten kopuş nedenlerinin CHP’nin HDP ile işbirliği ilişkisi olduğunu ifade etti. Bekir Servet Ünal şunları söyledi:

"Bizim Anavatan camiasında yakaladığımız uzlaşma kültürü sayesinde, yaklaşık 18 aydan beri Muhittin Böcek ile birlikte hareket ettik. Kendisiyle yaşadığım en ufak bir problem yok. Ancak benden istediği bir görev vardı. Merkez sağ, Anavatanlı, MHP’li, Saadet Partili, BBP’li eş ve dostlarımızın Muhittin Bey'le birlikte hareket etmesini kanalize etmemi istemişti. Yanımızda bulunan arkadaşlarımıza ilgisizliği bizi şüpheye düşürdü. Biz de izlemeye başladık. Her şeyi göğüsleyebilirim, ekonomiyi tartışabilirim, hukuku tartışabilirim, siyasetin her tarafını tartışabiliriz ama milliyetçi bir insan olarak asla ve asla ülkemin geleceğini baltalayan bir konunun içerisinde yer almam."