HDP: Israrla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok

DW Türkçe tarafından hazırlanan Nevşin Mengü Soruyor programına katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak, "Muhalefet tümü ilkeler ve kriterler doğrultusunda (Cumhurbaşkanı adayı için) bir isimde buluşursa bu konuda ısrarla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok" ifadelerini kullandı.

Temel, "mevcut sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıdığı bütün yetkilerden feragat edecek" bir isim üzerinde uzlaşabileceklerini ifade etti.

Son dönemde sık sık gündeme gelen Cumhur ve Millet ittifakları dışında olası bir "Üçüncü Yol İttifakı" ile ilgili soruyu da yanıtlayan Tayip Temel, "Yan yana geldiğimiz tüm partilerle fikir birliğine ulaştığımız tek konu şudur: Her koşulda mücadele, her koşulda toplumu örgütleme ve her koşulda yan yana durma, toplumun biriken tepkisini, öfkesini tabii ki de demokratik yollarla protesto hakkını da yetkince kullandırarak yürütme. Bu güçler birlikte büyük mitingler, büyük yürüyüşler, büyük etkinlikler yapabilir" ifadelerini kullandı.

Temel, bu yürüyüş ve mitinglerin "hem ekonomik kriz, hem adalet, hem de kadın temalı" olabileceğini belirtti.

Altı muhalefet partisinin bir araya gelerek üzerinde çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında da görüşlerini aktaran HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel, "Umut veren, en azından mevcut rejimi kısmen de olsa iyileştirebilecek öneriler barındırdığını düşünüyoruz. Örneğin hukuki alanda, örneğin kayyum politikası ile ilgili önemli tespitlerin olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Temel diğer yandan, söz konusu programın kendileri ve kamuoyu ile paylaşılmadığı için çok da bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

DW / ET,TY

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