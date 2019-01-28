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HDP İstanbul, Ankara, İzmir ve 4 büyükşehirde aday gösteremeyecek

SEÇİM HABERLERİ  | 28.01.2019 10:34 | Son Güncelleme

Yerel seçim için hazırlıklarını hızlandıran HDP; İstanbul, Ankara ve İzmir’in de olduğu 7 büyükşehirde aday göstermeme kararı aldı.

HDP İstanbul, Ankara, İzmir ve 4 büyükşehirde aday gösteremeyecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; HDP, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplamda yedi büyükşehirde aday göstermeyecek.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Eveeeet....ip ve sp li seçmene selam olsun HDP ile ittifakınız......hani hdp ittifakın içinde değildi ya.....Bu yalanı vicdanlarınıza anlatın...Aynı adaya bir pkk lı ile OY VERECEKMİSİNİZ?????iyi SALLAYACAKMISINIZ????
CHPKK
HDPKK o zaman Diyarbakır'da da aday göstermeyin. Hainler sizi......
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