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HDP İstanbul, Ankara, İzmir ve 4 byükşehirde aday gösteremeyecek

SEÇİM HABERLERİ  | 28.01.2019 10:34 | Son Güncelleme

Yerel seçim için hazırlıklarını hızlandıran HDP; İstanbul, Ankara ve İzmir’in de olduğu 7 büyükşehirde aday göstermeme kararı aldı.

HDP İstanbul, Ankara, İzmir ve 4 byükşehirde aday gösteremeyecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; HDP, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplamda yedi büyükşehirde aday göstermeyecek.

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