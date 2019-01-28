HDP İstanbul, Ankara, İzmir ve 4 byükşehirde aday gösteremeyecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirledi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; HDP, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplamda yedi büyükşehirde aday göstermeyecek.
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