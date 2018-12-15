HDP İstanbul'da aday gösterecek mi? Kritik tarih 22 Aralık

Batı illeri içinde özellikle İstanbul büyük önem taşıyor. HDP’nin 24 Haziran seçimlerine göre İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 200 bin seçmeni bulunuyor. Bu yüzde 12.7’lik bir oy oranına tekabül ediyor. Son MYK toplantısında batıda güç birliği arayışları karşılıksız kaldığı için İstanbul dahil tüm illerde aday çıkarma eğilimi oluşmuştu. Parti yönetiminde bu eğilim, “Partiler kendi çıkarlarını öne alırsa biz de kendi partimizin çıkarlarını korumak, seçmenimizin beklentisine karşılık vermek durumundayız. Tek taraflı fedakârlık olmaz” şeklinde ifade edilmişti. Ancak İstanbul’la ilgili partide farklı görüşler bulunuyor.

GaazeteDuvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; toplantıda doğu illerinde Kürt partileri ve oluşumlarla yapılan ittifak görüşmelerinin sonuçları hakkında bilgi verilecek. Batı illerinde ise işbirliği, güç birliği arayışlarında gelinen nokta ve tüm bunlar karşısında alınacak tutum masaya yatırılacak. Bu çerçevede özellikle batıdaki İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin gibi HDP seçmeninin kilit rol oynadığı düşünülen büyükşehirlerde nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda görüşler oluşacak.

'HDP ADAY GÖSTERMELİ'

Sahip olduğu oy oranıyla İstanbul’da kilit parti olduğunu düşünen HDP’de bir grup Meclis’in 3. büyük siyasi partisinin “seçeneksiz olmadığını göstermek” için kendi adayı ile yarışa katılması gerektiğini düşünüyor. Bu görüşü savunanlar CHP’nin İYİ Parti ile girdiği işbirliğine de tepkili.

HDP’NİN OY POTANSİYELİ İSTANBUL’DA SONUCU ETKİLEYEBİLİR

İstanbul’da mutlaka aday çıkarmak gerektiğini savunan bir başka grup daha var. Bu grubun gerekçesi ise farklı. Bu grup İstanbul’daki HDP seçmeninin bir bölümünün ikinci partisinin AK Parti olduğuna dikkat çekerek, HDP aday çıkarmadığında oylarının iktidar blokuna gidebileceğine dikkat çekiyor. Bu noktada yüzde 1-2 puanla sonucun belirleneceği bir yarışta iktidara gidebilecek bir oyun önüne geçmek gerektiğine dikkat çekiliyor.

ADAY ÇIKARMAMAYA ÖNERENLER DE VAR

Ancak HDP’nin oy potansiyeli ile İstanbul’da seçim sonucunu etkileme potansiyelinin çok yüksek olduğunu savunan çok sayıda yönetici ve milletvekili ise aday çıkarılmamasından yana. Bu görüşü savunanlar iktidar blokunun karşısında, HDP hassasiyetleri ile çok ters düşmeyecek “demokrat aday”a oy verilmesi gerektiği görüşünde. Aday çıkarmamayı önerenler İstanbul’da yaşanacak kıyasıya yarışa dikkat çekerek bir oyun dahi önemine dikkat çekiyor.

Tüm bu tartışmalar, olası adaylar, özellikle batı illerinde alınacak tutum 22 Aralık’ta yapılacak toplantıda ele alınarak bir görüş oluşturulacak. Ardından ortaya çıkacak eğilime göre çalışmalar yapılacak.

