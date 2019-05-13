HDP İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek mi? Dikkat çeken açıklama

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Muhalefet partilerini eleştiren Oluç, "'Öcalan, avukatlarıyla ve ailesiyle görüşebilir' cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu? Sayın Bahçeli bile fikrini beyan etti. Siz muhalefet partisisiniz. İktidarın hukuk dışı uygulamalarına çifte standat uygulayamazsınız." dedi.

'ANNELERE UYGULANAN ŞİDDET HUKUKSUZDUR'

Oluç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Annelere cezaevlerinde uygulanan şiddet hukuksuzdur. Gösteri hakkı Anayasal bir haktır. Bunun karşısında uygulanan şiddet ise hukuksuzluktur. Bu İçişleri Bakanı'nın ilk icraatı değil. İçişleri Bakanı son olarak muhtarları görevden almaya başladı. Haklarında bir hüküm bulunmamasına rağmen suçlu ilan ediliyorlar. Hangi anlayışla bunu yapıyor. Geçen gün söyledi. Diyor ki, "Önümüzdeki 5 yıl daha böyle devam edelim. 5 yıl sonra HDP'nin belediyesi kalmaz." Kayyımlara devam diyor. Bu ifade bile hukuksuzluğun göstergesidir.

YSK'NIN İSTANBUL KARARI

İstanbul kararı sonrası, Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuka ve demokrasiye açık bir şekilde darbe yaptığını ifade etmiştik. Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşumuna baktığımızda Anayasal bir kuruldur. Anayasa'nın 79. maddesine göre 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan bir Yüksek Seçim Kurulu vardır. YSK asil üyeleri ile toplanıp karar alır. Asil üyelerinin katılamaması durumunda yedek üyelerin katılması söz konusu olur. Biz bir şeyi ifade etmek isiyoruz. 8 senedir YSK Anayasa'ya ve yasaya aykırı bir şekilde çalışıyor. 2014'ten bu yana 5 senedir yedek üyelere oy kullandırarak karar alıyor. YSK Anayasa'nın 79'uncu maddesini ihlal ediyor. YSK meşruiyeti sorgulanan bir kurum haline gelmiştir. YSK'nın Anayasa'yı çiğneme hakkı yoktur. Kendilerinden bir üst mahkeme olmadığınıdan böyle kararlar alabiliyorlar. Kendilerini Meclis iradesinin üzerinde ikame ediyorlar. Günü geldiğinde bunun hesabı sorulacaktır.