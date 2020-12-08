HDP: "İstanbul İl Örgüt Binasında Dinleme Cihazı Bulduk’’

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Oluç, ‘‘Birkaç hafta önce polisler il binamıza geldiler. Ve açıklama olacağını söylediler. Ancak bu konu bir toplantıda konuşulmuş, sonrasında tarih değiştirilmişti. Bu durum şüphe oluşturunca il teşkilatımız binada arama yaptı. Eş başkanlarının odasında, toplantı odasında, gençlik ve kadın biriminin odasında 3 böcek bulundu. Bir böcek de üçlü prize yerleştirilmiş halde bulundu. Bu üçlü priz tabii çeşitli gerekçelerle farklı odalara götürülmüş. Bu dinleme cihazlarının içinde telefon kartları bulduk’’ dedi.

Partinin İstanbul İl Eş-Başkanları Erdal Avcı ve Elif Bulut’la birlikte bugün il binasında basın toplantısı düzenleyen HDP TBMM Grup Başkanı Saruhan Oluç, parti binasına yasadışı ortam dinleme cihazı yerleştirenlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olduğunu iddia etti.

Oluç, VOA Türkçe’nin soruları üzerine, ‘‘Daha önce Diyarbakır il binamıza birkaç kez emniyet birimleri girdi çıktı. İçeri avukatlarımızı ve il yöneticilerimizi almadılar. Henüz bir arama yaptırmadık ama orada ve Van’da da olduğu yönünde şüphelerimiz var. Tabii bu zahmetli bir iş, her priz, her lamba ayrıntılı bir şekilde aranmalı. İstanbul örgütünde yaptığımız arama sırasında ne bir özel güvenlik firmasından ne de İstanbul emniyetinden destek aldık. Tamamen kendimiz aradık. Bugün yaptığım basın toplantısından sonra ne İstanbul emniyeti ne de İçişleri Bakanı’ndan bir telefon aldım. Zaten beklemiyordum da ama bütçe görüşmelerinde karşımıza gelecekler, biz o zaman konuşacağız’’ dedi.

İstanbul ilindeki bazı ilçe teşkilatlarında toplantı yapılacak günlerde emniyetten gelen araçların ortam dinlemesi yaptığını bildiklerini söyleyen HDP TBMM Grup Başkanı, Van ve Diyarbakır gibi illerde böcekle dinleme yapıldığına dair şüpheleri olduğunu söyledi.

Saruhan Oluç: ‘‘Açıklama sonrası ne İstanbul emniyeti ne de İçişleri bakanından telefon aldım’’

Telefon ve ortam dinlemelerini; ‘gündemi değiştirme çabası ve hayal ürünü’ olarak tanımlayan İçişleri Bakanı bu somut deliller için ne düşünüyor? TCK 133. maddesi gereğince ‘özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar’ kapsamında savcıları göreve davet ediyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

HDP İstanbul il örgütü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savcıları göreve davet etti.

Saruhan Oluç, HDP’li hukukçuların suç duyurusunda bulunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini en geç Perşembe günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu konuda başvuru yapılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Eleştiriye tahammül etmedikleri için çullanma politikaları başlıyor. Tehditler geliyor, ‘Dokunulmazlığınızı kaldıracağız’ diyorlar. (Ölüm tehditleri için ne yapıyorsunuz?) Ne söyleyebilirim. Sonuçta gittiğim yerler, kaldığım ev belli. Zaten benim, çocuklarımın, eşimin telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum’’ dedi.

CHP liderinin iddiaları üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ‘‘Kılıçdaroğlu’nun tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur. Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan ana muhalefet partisinin genel başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır’’ şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

