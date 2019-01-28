HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday gösterecek mi? Flaş karar

HDP Sözcüsü Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, “HDP olarak demokrasi adına hak ve özgürlükler adına demokrasi, barış mücadelesinin güçlenmesi için kimi yerlerde fedakârlıklar yapma kararı aldık. Bu fedakarlığı şu, bu parti için değil Türkiye’deki demokrasi mücadelesi için yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız” dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY ÇIKARILMAYACAK

Belediye ve il meclislerine HDP logosu ve adaylarıyla gireceklerini anlatan Oluç, 3 büyükşehirde belediye başkanlığı için aday çıkarmama kararı aldıklarını söyledi.

Oluç, bu illeri İstanbul, Adana ve İzmir olarak sıraladı, “Bu 3 şehirde HDP kendi logosu ile belediye başkan adayı göstermeyecek. Demokrasi güçlerinin işaret ettiği adaylara oy verilmesi için çalışmaları sürdüreceğiz. Diğer illeri çalışmalar tamamlanınca açıklayacağız” dedi.

