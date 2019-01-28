HABER

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday gösterecek mi? Flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

HDP, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmama kararı aldı. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, alınan kararı "Demokrasi güçlerinin işaret ettiği adaylara oy verilmesi için çalışmaları sürdüreceğiz. Diğer illeri çalışmalar tamamlanınca açıklayacağız" diyerek duyurdu.

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday gösterecek mi? Flaş karar

HDP Sözcüsü Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, “HDP olarak demokrasi adına hak ve özgürlükler adına demokrasi, barış mücadelesinin güçlenmesi için kimi yerlerde fedakârlıklar yapma kararı aldık. Bu fedakarlığı şu, bu parti için değil Türkiye’deki demokrasi mücadelesi için yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız” dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY ÇIKARILMAYACAK

Belediye ve il meclislerine HDP logosu ve adaylarıyla gireceklerini anlatan Oluç, 3 büyükşehirde belediye başkanlığı için aday çıkarmama kararı aldıklarını söyledi.

Oluç, bu illeri İstanbul, Adana ve İzmir olarak sıraladı, “Bu 3 şehirde HDP kendi logosu ile belediye başkan adayı göstermeyecek. Demokrasi güçlerinin işaret ettiği adaylara oy verilmesi için çalışmaları sürdüreceğiz. Diğer illeri çalışmalar tamamlanınca açıklayacağız” dedi.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Günlük kiralık dairede dehşet anları! Gazetecileri görünce...Günlük kiralık dairede dehşet anları! Gazetecileri görünce...
TRT'nin yeni kanalı TRT Arabi ne zaman açılıyor?TRT'nin yeni kanalı TRT Arabi ne zaman açılıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP istanbul izmir adana saruhan oluç aday

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 8 yorum
her hdp li pkklı değildir hdp bu ulkenın demoratik partilerinden biridir, bu yaptıkları eylemi demokratik türkiyeye bir adım olarak goruyorum ve tebrık ediyorum
Tasmamızı elinde tutanlar demokrasi adına chpyi desteklememiz gerektiğini fısıldadılar
Oylar nereye gidecek?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur sonrası görsel şölen! Gören telefonuna sarıldı

Yağmur sonrası görsel şölen! Gören telefonuna sarıldı

Tuzla'da gemide yangın! Yaralılar var

Tuzla'da gemide yangın! Yaralılar var

Uludağ'da sömestr yoğunluğu

Adım atacak yer kalmadı! Kızağını alan oraya koştu

Çığlıkları kimse engelleyemedi! Dehşeti yaşadılar

Çığlıkları kimse engelleyemedi! Dehşeti yaşadılar

Karaman'da trans bireyler günlük evde dehşet saçtı! Gazetecileri görünce soyunmaya kalkıştılar

Günlük kiralık dairede dehşet anları! Gazetecileri görünce...

TRT'nin yeni kanalı TRT Arabi ne zaman açılıyor?

TRT'nin yeni kanalı TRT Arabi ne zaman açılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.