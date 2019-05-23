TBMM (AA)- HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "İstanbul Ayazağa'da cemevi önüne korsan hoparlör takılarak Alevilere ezan yayını yapılıyor. Alevi gençlerin bu hoparlörleri sökmesi sağlanarak yeni provokasyonlar amaçlanıyor." iddiasında bulundu.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cemevi yetkililerinin provokasyonların önüne geçmek için ilgili makamları uyardığını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Alevilerin inancının herkes tarafından bilindiğine işaret eden Kenanoğlu, "İstanbul Ayazağa'da cemevi önüne korsan hoparlör takılarak Alevilere ezan yayını yapılıyor. Alevi gençlerin bu hoparlörleri sökmesi sağlanarak yeni provokasyonlar amaçlanıyor." diye konuştu.

Alevilere yönelik Sivas olayları başta olmak üzere daha önce tertiplenen hadiselerin de "camiye saldırı, ezana hakaret" söylemi üzerinden planlandığını belirten Kenanoğlu, "bu olayın da yeni provokasyonlara alet edilmesine izin verilmemesi gerektiğini" vurguladı.

Kenanoğlu, Türkiye'nin provokasyonlardan çok sıkıntı çektiğini vurgulayarak "bu tür olayların tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığının konuya el atması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

