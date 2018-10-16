Partisini de ziyaret eden mahalle sakinlerinin, bugün farklı partilerle de görüşeceğini anlatan Kaya, kurdukları dernek aracılığıyla bilinçli başvurularda bulunan mahalle sakinlerinin bu başvurularına resmi makamlardan tatmin edici cevaplar alamadıklarını savundu. Devletin, vatandaşlardan mahalleyi terk etmelerini istediğini ve buna yönelik yaptırımlarda bulunduğunu da öne süren Kaya, son olarak mahalle esnafının ruhsatlarının iptal edildiğini söyledi. Kaya, "Dün geceden itibaren mahallenin sokak lambaları kapatıldı. Mahalleli orada yaşayamaz hale getirilmiştir. Cami enkaz haline getirilirken, kaynak suyu da kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Esentepe Camisi'nin yıkıldığını belirten Kaya, söz konusu mahallede bina yıkımları nedeniyle vatandaşların asbest tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını ileri sürdü. Kaya, "İktidarın ve mahallenin bağlı olduğu yerel yönetimin, halkın sorunlarının çözümüne odaklanmak yerine mahallenin tek camisini yıktığını" iddia ederek, "Caminin yıkılmasıyla halkın buluşma, toplanma alanı yok edilmiştir. Psikolojik çöküntüye uğrayarak mahallelerini terk etmeye zorlanmaktadırlar." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin "Yetkililerden Kirazlıtepe halkımızın talepleri dikkate alınarak, hakları güvence altına alınarak kendilerine bir gelecek projesi ortaya konulmasını istiyoruz." dedi.

Söz konusu mahallede asbest tehlikesi bulunup bulunmadığına dair yazıya Sağlık Bakanlığının cevabında, bu konunun muhatabının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu belirttiğini aktaran Kaya, Sağlık Bakanlığını eleştirdi ve asbest ölçümlerinin sağlıkla ilgili olduğunu vurguladı.

Esentepe Camisi enkazından çıkarıldığını söylediği iki Kur'an-ı Kerim ile cami yıkımı sırasında Emniyet güçleri tarafından mahalle sakinlerine atıldığını iddia ettiği biber gazı kapsülünü basın mensuplarına gösteren Hüda Kaya, şunları kaydetti:

"Yetkililerden Kirazlıtepe halkımızın talepleri dikkate alınarak hakları güvence altına alınarak kendilerine bir gelecek projesi ortaya konulmasını istiyoruz. Bu çifte standart ya da politik, etik olmayan iki yüzlü pratiklerden rahatsız olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Gündüz cami edebiyatı yapanlar, gece halkımızın başına camilerini yıkıyorlar, evlerini yıkmaya geliyorlar."

