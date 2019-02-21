HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Ailece 28 Şubat sürecinde hapishane hapishane dolaştık, defalarca gözaltına alındık ancak bu kadar ağır bir işkence, taciz, baskı ve şiddet ortamına şahit olmamıştık." dedi.

Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat'ın yıl dönümünün yaklaştığını belirterek, o günlerde yaşananların dün gibi akıllarında olduğunu söyledi.

O dönem yaptıkları eylemlerde ve meydanlarda, "Herkes için adalet, başörtüye özgürlük" dediklerini anımsatan Hüda Kaya, "Aradan yıllar geçti ve o dönemlerde eylemlerimizin yanından bile geçmeyen bir kısım odaklar iktidar oldu. Güç bu sefer onların eline geçti. Beklediğimiz adalet, özgürlük ve onurlu yaşam gerçekleşti mi? Hayır. Dün de kadınlar üzerinden kendini, zulmünü, çirkinliğini gösteren güce tapan darbeci, eril, iktidarcı odaklar bugün de varlığını AKP iktidarıyla sürdürmektedirler." görüşünü savundu.

Ankara'daki yasa dışı gösteride taciz iddiasına değinen Kaya, "Merve Demirel burada. Meclisin absürtçe, saçmaca koyduğu yasaktan dolayı şu anda kürsüde yanımda değil ama Meclisin çatısı altında şu anda beraberiz. 28 Şubat açıklamasını beraber yapıyoruz. Bunun için geldi." ifadesini kullandı.