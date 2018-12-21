HABER

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

"Engelliler, bu ülkede sosyal ve siyasal hayattan, istihdam, üretim, eğitimden dışlanmış durumda"

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Engelliler, bu ülkede sosyal ve siyasal hayat ile istihdam, üretim, eğitimden dışlanmış durumda." dedi.

Kendisi de engelli olan ve tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren Piroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, salonda bulunan kürsünün dahi dizayn edilmediğini belirterek, konuşmasını kürsünün önünde yaptı.

Kendi durumunun bile engellilerin Türkiye'de ne gibi bir sorunla yüz yüze kaldığının göstergesi olduğunu belirten Piroğlu, "Ülkenin yasama organı olan Meclisi bile kendisini engellilere göre dizayn etmemiştir. Türkiye'deki bütün imar planları ve genel olarak sosyal hayatın kendisi, engelli olmayan bireylerin durumuna göre organize edilmiş ve engelliler bu yeni duruma ayak uydurmaya zorlanmıştır. Engelliler, bu ülkede sosyal ve siyasal hayattan, istihdam, üretim, eğitimden dışlanmış durumda." ifadesini kullandı.

Piroğlu, 2019 yılı bütçesinde engellilerin adı ve yerinin olmadığını öne sürerek, engellilerin bir kısmına devletin bakım ve engelli maaşı bağladığını, bu maaşın engelli ailelerinin gelir durumun hesaplanarak yapıldığını aktardı.

Tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren engelli bir birey olduğunu vurgulayan Piroğlu, "Tek başıma yaşadım ve uzunca bir süredir tek başıma bu hayatı sürdürdüm. Benim ailemin bireylerinin hangi işi yaptığı, nerede yaşadığı benim hayatımla alakalı değil ama devletin planlamasına göre benimle ilişki kurarken aileme bakıyor. Bunun kendisi zaten beni otomatikman bir birey olarak ele almak yerine, ailenin bakmakla yükümlü olduğu bir birey olarak ele almaya başlıyor." diye konuştu.

Gebze'de Fransız firmasının yüzde 55'ine ortak olduğu Flormar şirketinin "sendikalaştığı için işten attığı 132 işçiden 85'inin 221 gündür direndiğini" aktaran Piroğlu, "Patron bu direnişi engellemek için her şeyi yaptı. Şimdi başka bir iş yapıyorlar. Valilik kararıyla, kaymakam emriyle işçilerin soba yakması yasaklandı. Kış sertleşiyor ve yaklaşık 20-25 gündür işçiler, battaniyelere sarılarak direnmeye çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiMansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklamaAnkara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engelliler Flormar işçileri MUSA PİROĞLU

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama

Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

Bu mandalina, bu da Fatih Portakal

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! CHP'li Purçu Meclis gündemine taşıdı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! Meclis'te tartışma

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.