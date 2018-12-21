HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Engelliler, bu ülkede sosyal ve siyasal hayat ile istihdam, üretim, eğitimden dışlanmış durumda." dedi.

Kendisi de engelli olan ve tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren Piroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, salonda bulunan kürsünün dahi dizayn edilmediğini belirterek, konuşmasını kürsünün önünde yaptı.

Kendi durumunun bile engellilerin Türkiye'de ne gibi bir sorunla yüz yüze kaldığının göstergesi olduğunu belirten Piroğlu, "Ülkenin yasama organı olan Meclisi bile kendisini engellilere göre dizayn etmemiştir. Türkiye'deki bütün imar planları ve genel olarak sosyal hayatın kendisi, engelli olmayan bireylerin durumuna göre organize edilmiş ve engelliler bu yeni duruma ayak uydurmaya zorlanmıştır. Engelliler, bu ülkede sosyal ve siyasal hayattan, istihdam, üretim, eğitimden dışlanmış durumda." ifadesini kullandı.

Piroğlu, 2019 yılı bütçesinde engellilerin adı ve yerinin olmadığını öne sürerek, engellilerin bir kısmına devletin bakım ve engelli maaşı bağladığını, bu maaşın engelli ailelerinin gelir durumun hesaplanarak yapıldığını aktardı.