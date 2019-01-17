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HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 13:37 | Son Güncelleme

"Türkiye de iş kazalarının yüzde 90'ı basit tedbirlerle durdurulabilir"

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Türkiye de iş kazalarının yüzde 90'ının basit tedbirlerle durdurulabileceğini söyledi.

Piroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün Ankara'da bir mobilya mağazasında çıkan yangında 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiğini, devlet yetkilileri başta olmak üzere herkesin yaşanan kaza karşısında başsağlığı mesajıyla yetindiğini belirtti.

Türkiye'nin, yaşanan iş kazaları dolayısıyla işçiler için "cehenneme" döndüğünü savunan Piroğlu, "Türkiye'de 2018 yılında bin 923 işçi yaşamını yitirdi. 16 yıllık AKP iktidarında bu sayı 30 bine yakın. ABD'nin Irak işgalinde yitirdiği asker sayısı 5 bindir. Kurtuluş Savaşı'nda yaşamını yitiren asker sayısı ise 7-8 bin civarındadır. Kaza, elde olmayan sebeplerle ortaya çıkan duruma denir. Ülkemizde yaşananlar kaza değildir." ifadelerini kullandı.

Piroğlu, kendisinin de üniversite yıllarında inşaatlarda işçi olarak çalıştığını, 1988 yılında iskelesinin kırılması sonucu 4. kattan düştüğünü vurgulayarak, yaşadığı durumun o dönemde kaza olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Omurilik zedelenmesine bağlı olarak yaşamının kalan kısmını tekerlekli sandalyeye bağımlı geçirmek zorunda kaldığını ifade eden Piroğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde benim gibi görünmeyen binlerce, onbinlerce işçi var. Türkiye'de iş kazalarının yüzde 90'ı basit tedbirlerle durdurulabilir. Eğer bu tedbirler alınmıyorsa yaşananlar kaza değil, cinayettir. Devletin yasal düzenlemeleri takip etmemesi iş kazalarının artmasına neden oluyor. İşçi güvenliği patronun insafına bırakılmıştır. Denetim ve cezalandırma mekanizmamız da zayıftır."

Piroğlu, geçtiğimiz yıllarda iş kazalarında birinci sırada olan Çin'de epey bir yol alındığını söyledi.

Çin hükümetinin, yaşanan kazalar sonrasında işi yapan ana patronu "cinayetten", denetlemekle sorumlu tüm görevlileri de "cinayete yardım" suçundan yargılamaya başladığını vurgulayan Piroğlu, "Bizde ana patronların yargılandığı bir tane dava yoktur. Bizim ülkemizde yaşanan kazalarda sorumlu iş yerindeki iş güvenliği uzmanı ya da mühendistir. İşçi cinayetinden bir başka işçi sorumlu tutulur. Böyle oldukça işçiler ölmeye devam edecektir." diye konuştu.

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HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu TBMM Türkiye de iş kazaları

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