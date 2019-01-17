HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Türkiye de iş kazalarının yüzde 90'ının basit tedbirlerle durdurulabileceğini söyledi.

Piroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün Ankara'da bir mobilya mağazasında çıkan yangında 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiğini, devlet yetkilileri başta olmak üzere herkesin yaşanan kaza karşısında başsağlığı mesajıyla yetindiğini belirtti.

Türkiye'nin, yaşanan iş kazaları dolayısıyla işçiler için "cehenneme" döndüğünü savunan Piroğlu, "Türkiye'de 2018 yılında bin 923 işçi yaşamını yitirdi. 16 yıllık AKP iktidarında bu sayı 30 bine yakın. ABD'nin Irak işgalinde yitirdiği asker sayısı 5 bindir. Kurtuluş Savaşı'nda yaşamını yitiren asker sayısı ise 7-8 bin civarındadır. Kaza, elde olmayan sebeplerle ortaya çıkan duruma denir. Ülkemizde yaşananlar kaza değildir." ifadelerini kullandı.

Piroğlu, kendisinin de üniversite yıllarında inşaatlarda işçi olarak çalıştığını, 1988 yılında iskelesinin kırılması sonucu 4. kattan düştüğünü vurgulayarak, yaşadığı durumun o dönemde kaza olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.