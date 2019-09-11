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HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

"Alevilerin sorunlarına ilişkin yasa teklifi ve araştırma önergelerimiz kabul edilmiyor. Aleviler bu ülkenin asli unsurlarıdır. Eşit haklara sahip olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, "Alevilerin sorunlarına ilişkin yasa teklifi ve araştırma önergelerimiz kabul edilmiyor. Aleviler bu ülkenin asli unsurlarıdır. Eşit haklara sahip olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Özen, Muharrem ayının 12. günü nedeniyle TBMM Halklar İlişkiler Lokantası'nda aşure dağıttı. Özen, burada yaptığı konuşmada Alevilerin sorunlarına değindi.

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon Alevinin yaşadığını, "Alevilerin hem insan hem de inanç olarak yok sayıldığını" savunan Özen, "Alevilerin sorunu siyasetle çözülecek bir sorundur. Siyasetin merkezi Meclistir. Meclis Alevilere gelince kör, sağır ve dilsiz oluyor. Alevilerin sorunlarına ilişkin yasa teklifi ve araştırma önergelerimiz kabul edilmiyor. Aleviler bu ülkenin asli unsurlarıdır. Eşit haklara sahip olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimse inancımızı, ibadet yerlerimizi yok sayamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

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HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Muharrem ayı aşure dağıtımı

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