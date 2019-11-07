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HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 14:02 | Son Güncelleme

"Mahkeme tarafından hükmedilen nafakaların yüzde 50,7'si ödenmiyor. Kadınlar yıllarca icra takipleriyle uğraşıyor"

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Mahkeme tarafından hükmedilen nafakaların yüzde 50,7'si ödenmiyor. Kadınlar yıllarca icra takipleriyle uğraşıyor." dedi.

Gülüm, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, boşanma olaylarında mahkemelerin kadına verilmesi hükmolunan nafaka tutarlarına ilişkin yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mahkemelerin kadına verilmesine hükmettiği nafakanın yüzde 66,4'ünün 0 ila 500 lira arasında olduğunu, bu rakamın ortalama 262 lira olarak kaydedildiğini belirten Gülüm, "Bir kadın 262 lira alacak ve bu para ile geçimini sağlayacak. Açlık sınırının 2 bin lira olduğu ülkemizde bu rakamla geçinmek mümkün değil ve 262 lira üzerinden tartışmalar yapılıyor. Mahkeme tarafından hükmedilen nafakaların yüzde 50.7'si yükümlüler tarafından ödenmiyor. Kadınlar yıllarca icra takipleriyle uğraşıyor. Nafakanın tahsiline ilişkin ciddi düzenlemeler olmadığı için kadınlar aslında yıllarca uğraşıp kazandıkları haklarını tahsil etme şansını yakalayamıyor." diye konuştu.

Gülüm, kısa süreli evliliklerde kamuoyuna yansıdığı şekilde yüksek miktarlarda nafaka ödemesinin de olmadığını savundu.

Mahkemenin takdir hakkını kullanarak her iki tarafın koşullarını değerlendirdiğini ve buna göre bir karar aldığını ifade eden Gülüm, "Aslında mahkemeler çoğu kez çocuk da yoksa nafaka bağlamama yönünde tutum sergiliyor. Bu açıdan bakıldığında kısa süreli evliliklere de ciddi oranlarda nafaka bağlanması olayı gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

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HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm nafaka TBMM

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