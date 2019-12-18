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HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 15:57 | Son Güncelleme

"Savaş, zulüm ve yoksulluk nedeniyle binlerce insan onurlu bir yaşam için denizleri, dağları, yolları aşmak zorunda kalmaktadır"

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, savaş, zulüm ve yoksulluk nedeniyle binlerce insanın onurlu bir yaşam için denizleri, dağları, yolları aşmak zorunda kaldığını söyledi.

Gülüm, HDP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Dünya Göçmenler Günü olduğunu ifade ederek, dünya genelinde tüm göçmenlerin baskı, zulüm ve yoksulluk içinde yaşamak zorunda kaldığını belirtti.

Dünya çapında yerinden edilmiş 70 milyon civarında insanın bulunduğunu, İkinci Dünya Savaşı sonrasında en geniş insan hareketlerinin yaşandığı bir süreçten geçildiğini dile getiren Gülüm, 2018 yılında her bir dakikada 25 kişinin baskı ve zulüm nedeniyle yerinden edildiğini bildirdi.

Bugün dünyada savaş, zulüm ve yoksulluk nedeniyle binlerce insanın onurlu bir yaşam için denizleri, dağları, yolları aşmak zorunda kaldığını belirten Gülüm, "Bu yolculukta her gün ortalama 6 kişi hayatını kaybediyor. Türkiye'de resmi rakamlara göre Ege Denizi'ni kullanan 2014'te 69, 2015'te 279, 2016'da 192, 2017'de 56 ve 2018 yılında 82 kişi yaşamını yitirdi. Çünkü Türkiye'deki koşullar onların barınmasına ve insanca yaşamasına uygun değildi. Yaşananlar, bot kazaları olarak kayıtlara geçmesine rağmen bu işin adı aslında cinayettir." ifadelerini kullandı.

Gülüm, dünya genelinde göç ve göçmen karşıtlığının yükseldiği bir dönemden geçildiğini, iktidarların ise göçmenleri siyasi malzeme haline getirdiğini, göçmen karşıtlığı yapan partilerin siyaseten yükseldiğini de ileri sürdü.

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Dünya Göçmenler Günü HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM

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