HDP İstanbul Sözleşmesi Kararını STK’larla Tartıştı

HDP’nin başlattığı “Kadınlar için Adalet” kampanyası kapsamında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, 3 ayda 91 kadının öldürüldüğünü, 29 kadının tacize, 30 kadının tecavüze uğradığını söyledi. Kadınların sadece fiziki şiddete değil ekonomik şiddete de uğradığını söyleyen Acar Başaran, İstanbul Sözleşmesi’nin kadınları ekonomik şiddetten de koruduğunu savundu. Acar Başaran, “Biz kadın yoksulluğunu tartışmak isterken iktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği bir dönemde bunu yapıyoruz. İstanbul Sözleşmesi tam da bugün konuşmak istediğimiz ekonomik şiddet ve eşitsiz bir yaşam dayatmasına karşı iktidara sorumluluk yükleyen bir sözleşme. Bir taraftan kadın yoksulluğunu tartışırken öte yandan eşitlik güvencesini sağlayan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için neler yapabileceğimizi konuşmak istiyoruz. Bu konuları sizlerle tartışmak istiyoruz, çünkü yaşam alanlarında olanlar, çözüm önerileri sunacak olanlar da sizlersiniz. Bunu sizlerle birlikte planlamak istiyoruz. Bu tartışmalardan sonra bir yol haritası çizebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya katılanlar, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı mücadele yollarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan kadınlar, karardan geri dönüleceğine dair umutlu konuşmadı.

Kadın Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği (KASED) Başkan Yardımcısı Neşe Toprak, kadınların tepkisinin süreceğini söyledi. Toprak, “Tabii ki bunun kampanyaları devam ediyor. Hem kadınlar hem kadın kurumları durmuyoruz, kampanyalara devam ediyoruz. Hükümetin buradan geri adım atacağını zannetmiyorum. Belki bu baskıdan dolayı tekrar değerlendirme yapabilirler” dedi.

78’liler Derneği Eş Bakanı Halise Batgi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkileri dinlemediğini söyledi. Batgi, “Bu bize bağlı, kadın hareketine bağlı. Eğer biraz daha zorlarsak, sesimizi gür çıkarırsak, daha da birlik olursak geri adım atabilirler. Ancak her şey onun elinde. ‘Ben yaptım, bitti’ diyor. Kim ne diyorsa, tepki gösteriyorsa takmıyor” diye konuştu.

Diyarbakır Kürt Enstitüsü adına toplantıya katılan Mine Karakaş ise umutlu olmaya çalıştıkları dile getirerek şunları söyledi: “Biz umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Umudumuz tekrar sözleşmeye geri dönülmesidir. Bunu istiyoruz mücadelemizi bu açıdan yürütüyoruz.”

