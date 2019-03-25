HDP İstanbul’daki Seçmeninden ‘Stratejik Oy’ Kullanmasını İstedi

21 Mart’ta Diyarbakır’da Nevruz’u kutlayan HDP, Pazar günü de İstanbul’da Nevruz kutlamasını gerçekleştirdi.

Bakırköy Pazar Alanı’nda yapılan törene on binlerce kişi katıldı. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından resmen başlayan etkinlik sırasında zılgıtlar çekildi, halaylar kuruldu. Her Nevruz’da olduğu bu yılki kutlamalarda da bazı kadınların giydiği rengarenk kıyafetler dikkat çekti.

İstanbul polisi de Nevruz alanında herhangi bir olayın olmasına fırsat vermemek için üç ayrı arama noktası kurdu. Katılımcılar, üç kez üst araması yapıldıktan sonra etkinlik alanına girebildi.

Miting alanına asılan dövizler ve kurulan irtibat masalarında HDP’liler seçimlerde oy kullanmaya ve sandık güvenliğini sağlamak için müşahit olmaya davet ediliyorlardı.

Buldan: “Esarete değil, özgürlüğe oyumuzu kullanacağız”

Alanda konuşma yapan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da sandıkları korumanın birinci görevleri olduğunu söyleyerek müşahit sayısının arttırılmasını istedi.

Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit nedeniyle cezaevlerinde hayatlarına son veren Ayten Beçet ve Zehra Sağlam’ın cenazelerinin ailelerinden kaçırılarak toprağa verildiğini söyleyen Buldan, “Şimdi çıkmışlar HDP’ye dinsiz, imansız, terörist, bölücü diyor. Biz ne dini ne imanı ne Kuran’ı ne Allah’ı ne de ettiğimiz duaları Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrenmedik. Bizler bin yıllardır bu topraklarda dinimiz, kuranımız, peygamberimiz, Allah’ımız ve dualarımızla hep ibadet ettik. Dini asla siyasete alet etmedik ve dini Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrenmedik. Faşizme inat Berkinlerin, Ali İsmaillerin, Kemal Kurkutların, Uğur Kaymazların hayalindeki özgürlük ülkesini hep birlikte yaratacağız. Bizler 31 Mart tarihinde sandıklara giderken elimizi vicdanımıza koyarak; kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya, esarete değil özgürlüğe oyumuzu kullanacağız” dedi.