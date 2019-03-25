HDP İstanbul’daki Seçmeninden ‘Stratejik Oy’ Kullanmasını İstedi

21 Mart’ta Diyarbakır’da Nevruz’u kutlayan HDP, Pazar günü de İstanbul’da Nevruz kutlamasını gerçekleştirdi.
Bakırköy Pazar Alanı’nda yapılan törene on binlerce kişi katıldı. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından resmen başlayan etkinlik sırasında zılgıtlar çekildi, halaylar kuruldu. Her Nevruz’da olduğu bu yılki kutlamalarda da bazı kadınların giydiği rengarenk kıyafetler dikkat çekti.
İstanbul polisi de Nevruz alanında herhangi bir olayın olmasına fırsat vermemek için üç ayrı arama noktası kurdu. Katılımcılar, üç kez üst araması yapıldıktan sonra etkinlik alanına girebildi.
Miting alanına asılan dövizler ve kurulan irtibat masalarında HDP’liler seçimlerde oy kullanmaya ve sandık güvenliğini sağlamak için müşahit olmaya davet ediliyorlardı.
Buldan: “Esarete değil, özgürlüğe oyumuzu kullanacağız”
Alanda konuşma yapan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da sandıkları korumanın birinci görevleri olduğunu söyleyerek müşahit sayısının arttırılmasını istedi.
Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit nedeniyle cezaevlerinde hayatlarına son veren Ayten Beçet ve Zehra Sağlam’ın cenazelerinin ailelerinden kaçırılarak toprağa verildiğini söyleyen Buldan, “Şimdi çıkmışlar HDP’ye dinsiz, imansız, terörist, bölücü diyor. Biz ne dini ne imanı ne Kuran’ı ne Allah’ı ne de ettiğimiz duaları Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrenmedik. Bizler bin yıllardır bu topraklarda dinimiz, kuranımız, peygamberimiz, Allah’ımız ve dualarımızla hep ibadet ettik. Dini asla siyasete alet etmedik ve dini Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrenmedik. Faşizme inat Berkinlerin, Ali İsmaillerin, Kemal Kurkutların, Uğur Kaymazların hayalindeki özgürlük ülkesini hep birlikte yaratacağız. Bizler 31 Mart tarihinde sandıklara giderken elimizi vicdanımıza koyarak; kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya, esarete değil özgürlüğe oyumuzu kullanacağız” dedi.
Buldan’dan İstanbul’daki HDP seçmenine çağrı: “Kime oy vererek kime kaybettireceğinizi biliyorsunuz”
Hakkari’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da seçmenin HDP’li belediye başkanları yerine atanan kayyumların biletini kesmiş olduğunu iddia eden Buldan, İstanbul’daki HDP’lilere isim vermeden Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nu işaret ederken partisinin anahtar parti olduğunun da altını çizdi:
“İstanbul demek Türkiye demek, İstanbul’da kazanan Türkiye’de kazanır, İstanbul’da kaybeden Türkiye’de kaybeder. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmadık. Bazı ilçelerde adayımız var bazılarında yok. Kime oy vererek kime kaybettireceğinizi çok iyi biliyorsunuz, demokrasi güçlerine nasıl destek vermesi gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Üçüncü Havalimanında işçilerimiz tahta kuruları ile uğraşırken kendisine siyasi rant elde edenler, ormanları yakarak İstanbul’un ciğerlerini yok edenler, kentsel dönüşüm adıyla bu kente ihanet edenler HDP oyları ile gerekli cevapları alacaklar. Biz bugün artık Türkiye'de anahtar partiyiz. Bugün İstanbul’da da seçimlerin kaderini belirleyecek bir partiyiz. Nereye oy vereceğimizi çok iyi biliyorsunuz. Size isim vermiyorum, parti ismi söylemiyorum, demokratik güç birliği diyorum.”
Demirtaş’ın ‘stratejik oy verin’ mesajı karşılık bulmuş görünüyor
Mitinge katılanlardan Efkan Y. HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden Yeni Yaşam gazetesine verdiği röportajda “Oyunuz çok kıymetlidir. Seçimi boykot etmeyi asla düşünmeyin. Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti’ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bu gerçekçi de değildir. Ama bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir. İşte sizin oyunuz ‘çok mesajlı bir güce’ sahip, stratejik bir oydur” demesinin kararını değiştirdiğini söyledi.
HDP seçmeni olduğunu söyleyen Efkan Y. , “Aslında ben oy vermeyi düşünmüyordum. Neden? Çünkü muhalefet partileri Demirtaş için hiçbir şey yapmadılar. O çok uzun zamandır cezaevinde. Neden? Çünkü öyle isteniyor. Ama o ‘oy verin’ diyorsa bunun önemsenmesi gerekir. Ben gerekeni yapacağım. Baskının azalması için bulunduğum bölge hangi muhalefet adayı öndeyse ona mührü basacağım” dedi.
“Ekonomik kriz sanıldığından büyük”
İnşaat sektöründe çalışan Mazlum S. ise ekonominin son bir yıldır kötüye gittiğini birçok müteahhit zamanında ödeme alamadığı için piyasaya borçlu olduğunu ifade etti.
Mazlum S.“Kriz sanıldığından daha büyük. Bunu çalıştığım AKP’li müteahhitler de kabul ediyor. Müteahhitlerin %90’ının piyasaya borcu var. Seçimden sonra bu kriz daha da büyüyebilir. Ama hesapta olmayan bir sürpriz de İstanbul’da iktidar partisini bekliyor olabilir. Burada HDP seçmeni, stratejik oy verme siyasetini benimsemiş durumda. Fakat yıllardır ağaca oy veren insanları şimdi büyükşehirde altı oka, belediye meclislerinde ağaca oy vermeye alıştırmak kolay olmayabilir. Oy kullanırken aksamalar olabilir” diye konuştu.
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