HDP İzmir İl Başkanlığı’na Saldırı Davası Başladı

17 Haziran’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına düzenlediği saldırıda, parti üyesi Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılandığı dava, bugün başladı. İzmir 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gencer, “işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, tasarlayarak öldürme, siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından yargılanıyor. 11 Ekim’de kabul edilen davanın iddianamesinde, Gencer hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşma öncesinde İzmir Adliyesi önünde yapılan açıklamaya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Deniz Yücel’le milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gülizar Biçer Karaca, Atilla Sertel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP Milletvekili Ahmet Şık da katıldı. Deniz Poyraz’ın ailesinin de bulunduğu açıklamada, SOL Parti, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi gibi siyasi partilerle, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK), Halkevleri gibi sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

“Bu katilin arkasındaki güçler hala açığa çıkmadı”

HDP Eş Genel Başkanı Buldan yaptığı konuşmada, “Bugün Deniz Poyraz katledildikten sonra ilk duruşmadayız. İzmir il örgütüne yapılan saldırıda, Deniz Poyraz arkadaşımız vahşice katledildi. Bugün bir katil yargılanacak ama bu katilin arkasındaki güçler, bu katile emir verenler, tetiği çekmesi için yönlendirenler hala açığa çıkmadı. Deniz'e sıkılan kurşun, barış umutlarına sıkılan kurşundu. Bu kurşunu sıkmak için katili partimize gönderenler, bir kaos peşindeydi. Türkiye halkları, bu kaosa izin vermedi. Ülkede milyonlar, Deniz oldu ve Deniz'e sahip çıktı. Özellikle iktidarın dili, nefreti, öfkesi Deniz'in öldürülmesine ve katilin yönlendirilmesine sebep oldu. O gün kaosu planlayanlar şunu bilsin ki, Ankara Gar katliamının, Suruç'un, Roboski'nin katilleri açığa çıkmadığı sürece bu saldırılar sürecek. Dün benzer bir saldırı İstanbul'da denendi ama başarılı olunamadı” açıklamasında bulundu.

Buldan “Bu katilin arkasındaki güçler yargılanmadığı ve hesap vermediği sürece bu iş bitmeyecek. Olayı gerçekleştirmeden önce Menbiç’e gidip eğitim aldığını herkes biliyor. Bu katil, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nü 27 kez aramasına rağmen kiminle görüştüğü hala açığa çıkmadı. Olayın üzerinden yedi ay geçti ve katilden başka kimse tespit edilemedi. Bu katil, sadece tetiği çeken bir katil değildir; arkasındaki güçlerle beraber tetiği çeken bir katildir. Deniz yoldaşım, yattığın yerde gözün arkada kalmasın. Deniz'in katilleri bu ülkeye, kadınlara, partimize hesap verecek. Biz bu ülkeye barışın, demokrasinin, adaletin gelmesi için büyük çaba sarf ederken savaş yanlısı olanlar, asla demokratik yöntemlerden, hukuktan ve adaletten vazgeçmeyeceğimizi bilsinler” diye konuştu.

“17 Haziran’da gerçekleşen bu cinayet bir derin devlet operasyonu”

Ardından söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Adalet ve Kalkınma Partisi derin devletin kendisi oldu. 17 Haziran’da gerçekleşen bu cinayet de bir derin devlet operasyonu. Bu olayın öncesi ve sonrasında yapılanlar bu eylemin planlı olduğunu, taammüden olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koydu” dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da yaptığı açıklamada, “Bütün bu katliamların failleri açığa çıkartılana kadar, hepsi halka hesap verene kadar, Kürt halkı özgürleşene kadar bu ülkede hep birlikte barışı kurana kadar dayanışmamız, mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Onur Gencer, 17 Haziran 2021’de HDP İzmir İl Örgütü'nün yer aldığı binada o sırada içeride yalnız olan Deniz Poyraz'ı kafasından ve bacaklarından yedi kurşunla vurarak öldürmüştü. Gencer, öldürdükten sonra Poyraz'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış, 40 dakika sonra polise teslim olmuştu. Savcılığa verdiği ifadede “daha fazla sayıda kişiyi öldürmeyi amaçladığını” itiraf eden Gencer, saldırıyı tek başına planladığını, “PKK'ya beslediği kinden” dolayı bunu yaptığını söylemişti.

