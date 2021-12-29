HDP İzmir İl Başkanlığı’na Saldırı Davası Ertelendi

17 Haziran 2021’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına düzenlediği saldırıda parti üyesi Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 24 Ocak 2022’ye ertelendi.

Gencer, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Deniz Poyraz'ın babası Abdülillah Poyraz, annesi Fehime Poyraz, kardeşi Fehmi Poyraz ile tutuklu sanık Onur Gencer ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile parti milletvekillerinin de izleyici sıralarından takip ettiği davaya baro avukatları, siyasi parti temsilcileri ve kadın örgütleri tarafından yoğun katılım olması nedeniyle duruşma 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nden 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonuna taşındı.

“Çok kötü yürütülen bir soruşturma var”

Poyraz ailesi avukatlarından Türkan Aslan Ağaç, duruşmada olayla ilgili hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianameye itirazlarını sunduklarını söyledi. VOA Türkçe’ye açıklamada bulunan Ağaç, “İlk etapta biz iddianamenin değerlendirmesine ilişkin 50 sayfalık dilekçemizi mahkemeye sunduk. Çünkü çok kötü yürütülen bir soruşturma var, çok kötü toplanan deliller söz konusu. İddianamenin kabul kararı hukuka aykırı bir karar. İşin başından itibaren 17 Haziran 2020’den itibaren olayı değerlendirmeye başladık. Kolluğun olay yeri incelemesinden tutun, yürütülen tüm safahat açısından eksiklikleri dile getirdik. Mesela 20 saatlik gözaltı sürecinin sonunda zaten kolluk ve savcılık bu kişinin örgütsel hiçbir bağının olmadığı noktasında hiçbir delil toplamadan kanaat belirtmişler. Bu karar doğrultusunda da 20 saatlik süre sonunda tutuklanıp cezaevine gönderilmiş. Ondan sonraki süreci biz genişletmeye çalıştık, delilleri toplamaya çalıştık. Ama kolluk ve savcılık bunların hepsini yüzeysel yerine getirdi” diye konuştu.

‘Şüpheli sıfatı taşıması gereken kişilerin hiçbirinin şüpheli sıfatıyla sanığın yanında oturmadığını’ öne süren Ağaç, “Bunların birçoğunun bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulmuş durumda. Temel sıkıntımız bu. Olayın görünen fail dışındaki gerçek faillerinin yargı önüne çıkması gerekiyor” dedi.

“Sanığın rahatlığı dikkat çekiciydi”

Davada müşteki olarak temsil edilen HDP ile diğer siyasi partiler, barolar ve kadın örgütlerinin müdahil olma talebinin de duruşmada sunulamadığını belirten Ağaç, “Sanığın terbiyesizliği yüzünden, duruşmanın gidişatını bozacak şekilde aile bireylerine ve salondaki kişilere sataşması nedeniyle, mimik ve sözleriyle, bu tavır nedeniyle duruşma yarım bırakılmış oldu. Sanık işlediği katliama rağmen oldukça pişkindi. Arkası sağlam bir görüntü verdi. Rahatlığı dikkat çekiciydi. Davranışlarıyla Deniz Poyraz’ın ailesini tahrik etmeye yönelik sürekli bir gülümseme ve laf atma pratiği içerisindeydi. Bunların yaşanmış olması nedeniyle mahkeme salonunda tartışmalar ve gerginlikler oldu. Öğretilmiş bir tavır içerisindeydi” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, bir sonraki duruşmayı başta 4 Ocak 2022 tarihine ertelemesi üzerine tepki gösterdiklerini de söyleyen Ağaç, “Hemen akabinde, dört beş gün sonraya bir duruşma verilmesi hiçbir meslektaşımızın duruşma takvimine uygun değil. O yüzden de verilen tarihin avukatların katılımına engel oluşturacağını ve adil yargılanma ilkesinin ihlaline neden olacağını söyledik. Bu nedenle duruşma tarihi değiştirilerek 24 Ocak 2022’ye ertelendi” dedi.

Bir sonraki duruşmanın sanığın sorgusuyla başlayacağını kaydeden Ağaç, “Sanığa sormak istediğimiz tonlarca soru var. Çünkü Emniyet soru sormaktan imtina etmiş. Onların sormadığı soruların tamamını sanığa sormayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Bu katilin arkasındaki güçler hala açığa çıkmadı”

Duruşma öncesinde İzmir Adliyesi önünde de açıklama yapıldı. Açıklamaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Deniz Yücel ile CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gülizar Biçer Karaca, Atilla Sertel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP Milletvekili Ahmet Şık katıldı. Deniz Poyraz’ın ailesinin de bulunduğu açıklamada, SOL Parti, Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) gibi siyasi partiler ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK), Halkevleri gibi sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan yaptığı konuşmada, “Bugün Deniz Poyraz katledildikten sonra ilk duruşmadayız. İzmir il örgütüne yapılan saldırıda Deniz Poyraz arkadaşımız vahşice katledildi. Bugün bir katil yargılanacak ama bu katilin arkasındaki güçler, bu katile emir verenler, tetiği çekmesi için yönlendirenler hala açığa çıkmadı. Deniz'e sıkılan kurşun, barış umutlarına sıkılan kurşundu. Bu kurşunu sıkmak için katili partimize gönderenler bir kaos peşindeydi. Türkiye halkları bu kaosa izin vermedi. Ülkede milyonlar Deniz oldu ve Deniz'e sahip çıktı. Özellikle iktidarın dili, nefreti, öfkesi Deniz'in öldürülmesine ve katilin yönlendirilmesine sebep oldu. O gün kaosu planlayanlar şunu bilsin ki, Ankara Gar katliamının, Suruç'un, Roboski'nin katilleri açığa çıkmadığı sürece bu saldırılar sürecek. Dün benzer bir saldırı İstanbul'da denendi ama başarılı olunamadı” açıklamasında bulundu.

Buldan, “Bu katilin arkasındaki güçler yargılanmadığı ve hesap vermediği sürece bu iş bitmeyecek. Olayı gerçekleştirmeden önce Menbiç’e gidip eğitim aldığını herkes biliyor. Bu katil İzmir Emniyet Müdürlüğü’nü 27 kez aramasına rağmen kiminle görüştüğü hala açığa çıkmadı. Olayın üzerinden yedi ay geçti ve katilden başka kimse tespit edilemedi. Bu katil, sadece tetiği çeken bir katil değildir; arkasındaki güçlerle beraber tetiği çeken bir katildir. Deniz yoldaşım yattığın yerde gözün arkada kalmasın. Deniz'in katilleri bu ülkeye, kadınlara, partimize hesap verecek. Biz bu ülkeye barışın, demokrasinin, adaletin gelmesi için büyük çaba sarf ederken, savaş yanlısı olanlar asla demokratik yöntemlerden, hukuktan ve adaletten vazgeçmeyeceğimizi bilsinler” diye konuştu.

“17 Haziran’da gerçekleşen bu cinayet bir derin devlet operasyonu”

Daha sonra söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Adalet ve Kalkınma Partisi derin devletin kendisi oldu. 17 Haziran’da gerçekleşen bu cinayet de bir derin devlet operasyonu. Bu olayın öncesi ve sonrasında yapılanlar bu eylemin planlı olduğunu, taammüden olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koydu” dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise yaptığı açıklamada, “Bütün bu katliamların failleri açığa çıkartılana kadar, hepsi halka hesap verene kadar, Kürt halkı özgürleşene kadar bu ülkede hep birlikte barışı kurana kadar dayanışmamız, mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Onur Gencer, 17 Haziran 2021’de HDP İzmir İl Örgütü'nün yer aldığı binada o sırada içeride yalnız olan Deniz Poyraz'ı kafasından ve bacaklarından yedi kurşunla vurarak öldürmüştü. Gencer, öldürdükten sonra Poyraz'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış, 40 dakika sonra polise teslim olmuştu. Savcılığa verdiği ifadede “daha fazla sayıda kişiyi öldürmeyi amaçladığını” itiraf eden Gencer saldırıyı tek başına planladığını, “PKK'ya beslediği kinden” dolayı bunu yaptığını söylemişti.

